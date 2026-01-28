Bàn chải xoay
Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa
Nhờ hộp số mới, bàn chải xoay công suất mạnh hơn so với các mẫu trước đó – để làm sạch hiệu quả và kỹ lưỡng tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Bàn chải có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Chất tẩy rửa có thể được sử dụng thông qua máy phun rửa áp lực cao nếu cần.
Tính năng và ưu điểm
Đầu bàn chải xoay
- Làm sạch nhẹ nhàng
Ứng dụng chất tẩy rửa qua máy phun rửa áp lực
- Làm sạch hiệu quả.
Có thể thay đổi phần đính kèm
- Dễ dàng thay thế hoặc thay thế cho các khu vực ứng dụng khác nhau hoặc với lông bàn chải bị nhiễm bẩn cao.
Tương thích với bộ chuyển đổi vòi vườn
- Kết nối nhanh hơn tất cả các chổi Karcher với vòi tưới vườn mà không cần sử dụng máy phun rửa áp lực.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,462
Các máy tương thích
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà kính
- Xe máy
- Cửa nhà để xe
- Bình phong
- Bệ cửa sổ
- Ban công
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công