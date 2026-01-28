Nhờ hộp số mới, bàn chải xoay công suất mạnh hơn so với các mẫu trước đó – để làm sạch hiệu quả và kỹ lưỡng tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Bàn chải có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Chất tẩy rửa có thể được sử dụng thông qua máy phun rửa áp lực cao nếu cần.