Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike
Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
Bằng cách sử dụng cần gạt, phần đầu chải có thể được thay đổi nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn và thiết kế vỏ trong suốt mang lại trải nghiệm làm sạch vượt trội. Nhờ dây buộc móc và vòng thông minh, phần vải của đầu chải có thể được tháo ra sau khi làm sạch và giặt trong máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Bàn chải máy phun rửa áp lực với vải microfibre lý tưởng để làm sạch nhẹ nhàng ô tô và xe máy. Có thể dùng chất tẩy rửa thông qua máy phun rửa áp lực cao nếu cần. Nhờ hộp số mới, WB 120 tự hào có sức mạnh hơn các mẫu trước đó - để làm sạch hiệu quả và triệt để. Bàn chải xoay có thể được gắn vào các máy phun rửa áp lực của Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Đầu bàn chải xoay
- Làm sạch nhẹ nhàng
Thay đổi phần đính kèm thông qua cần nhả
- Thay đổi phần đính kèm nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
Phần đính kèm Microfibre sáng tạo với dây buộc hook-and-loop
- Phần đính kèm có thể thay thế và giặt được
Làm sạch đặc biệt nhẹ nhàng
- Lý tưởng để làm sạch các bề mặt mỏng manh như sơn.
Có thể tháo rời và giặt được
- Có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
Ứng dụng chất tẩy rửa qua máy phun rửa áp lực
- Làm sạch hiệu quả.
Vỏ trong suốt
- Trải nghiệm làm sạch nhờ công nghệ hữu hình.
Tương thích với bộ chuyển đổi vòi vườn
- Kết nối nhanh hơn tất cả các chổi Karcher với vòi tưới vườn mà không cần sử dụng máy phun rửa áp lực.
Thông số kỹ thuật
|Thành phần sợi dệt
|75% polyester, 25% polyamide
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,358
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,503
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|296 x 142 x 140
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy