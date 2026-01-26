Bằng cách sử dụng cần gạt, phần đầu chải có thể được thay đổi nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn và thiết kế vỏ trong suốt mang lại trải nghiệm làm sạch vượt trội. Nhờ dây buộc móc và vòng thông minh, phần vải của đầu chải có thể được tháo ra sau khi làm sạch và giặt trong máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Bàn chải máy phun rửa áp lực với vải microfibre lý tưởng để làm sạch nhẹ nhàng ô tô và xe máy. Có thể dùng chất tẩy rửa thông qua máy phun rửa áp lực cao nếu cần. Nhờ hộp số mới, WB 120 tự hào có sức mạnh hơn các mẫu trước đó - để làm sạch hiệu quả và triệt để. Bàn chải xoay có thể được gắn vào các máy phun rửa áp lực của Kärcher từ K 2 đến K 7.