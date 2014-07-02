Bàn chải xoay WB 100
Bàn chải xoay WB 100 để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận.
Bàn chải xoay WB 100 tưởng để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Với một loạt các tính năng hữu dụng: bàn chải xoay tự động, khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận, tốc độ và liều lượng chất tẩy rửa cũng được điều chỉnh không giới hạn, dễ dàng thay đổi phụ kiện bàn chải, vòng bảo vệ bên ngoài để bảo vệ chống trầy xước và đai ốc công nghiệp để kết nối chắc chắn với súng phun. Đây là giải pháp làm sạch lý tưởng cho các bề mặt trơn nhẵn. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Ứng dụng chất tẩy rửa
- Làm sạch hiệu quả.
Liều lượng chất tẩy rửa
- Làm sạch hiệu quả với chất tẩy rửa.
Đầu bàn chải xoay
- Làm sạch nhẹ nhàng
Khớp nối điều chỉnh 180°
- Dễ dàng vệ sinh các khu vực khó với tới.
Vòng bảo vệ
- Bảo vệ bề mặt khỏi trầy xước.
Đầu bàn chải mềm
- Làm sạch các đồ dùng có bề mặt nhạy cảm.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,591
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,702
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà kính
- Xe máy
- Cửa nhà để xe
- Bình phong
- Bệ cửa sổ
- Ban công