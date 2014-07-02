Bàn chải xoay WB 100 tưởng để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Với một loạt các tính năng hữu dụng: bàn chải xoay tự động, khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận, tốc độ và liều lượng chất tẩy rửa cũng được điều chỉnh không giới hạn, dễ dàng thay đổi phụ kiện bàn chải, vòng bảo vệ bên ngoài để bảo vệ chống trầy xước và đai ốc công nghiệp để kết nối chắc chắn với súng phun. Đây là giải pháp làm sạch lý tưởng cho các bề mặt trơn nhẵn. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.