Bàn chải xoay được trang bị một cần gạt để thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn, đồng thời có nắp trong suốt cho trải nghiệm làm sạch đặc biệt ấn tượng. Bàn chải máy phun rửa áp lực được khuyên dùng để làm sạch kỹ lưỡng nhiều loại bề mặt như sơn, kính hoặc nhựa. Có thể dùng chất tẩy rửa thông qua máy phun rửa áp lực nếu cần. Nhờ hộp số mới, WB 120 tự hào có sức mạnh hơn các mẫu trước đó - để làm sạch hiệu quả và triệt để. Bàn chải xoay phù hợp để sử dụng với tất cả các máy phun rửa áp lực Kärcher từ K 2 đến K 7.