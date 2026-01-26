Bàn chải xoay WB 120
Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.
Bàn chải xoay được trang bị một cần gạt để thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn, đồng thời có nắp trong suốt cho trải nghiệm làm sạch đặc biệt ấn tượng. Bàn chải máy phun rửa áp lực được khuyên dùng để làm sạch kỹ lưỡng nhiều loại bề mặt như sơn, kính hoặc nhựa. Có thể dùng chất tẩy rửa thông qua máy phun rửa áp lực nếu cần. Nhờ hộp số mới, WB 120 tự hào có sức mạnh hơn các mẫu trước đó - để làm sạch hiệu quả và triệt để. Bàn chải xoay phù hợp để sử dụng với tất cả các máy phun rửa áp lực Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Đầu bàn chải xoay
- Làm sạch nhẹ nhàng
Thay đổi phần đính kèm thông qua cần nhả
- Thay đổi phần đính kèm nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
Ứng dụng chất tẩy rửa qua máy phun rửa áp lực
- Làm sạch hiệu quả.
Vỏ trong suốt
- Trải nghiệm làm sạch nhờ công nghệ hữu hình.
Tương thích với bộ chuyển đổi vòi vườn
- Kết nối nhanh hơn tất cả các chổi Karcher với vòi tưới vườn mà không cần sử dụng máy phun rửa áp lực.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,384
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,475
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà kính
- Xe máy
- Cửa nhà để xe
- Bình phong
- Bệ cửa sổ
- Ban công
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công