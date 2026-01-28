Các sợi lông trong suốt của đầu chải Universal có thể được sử dụng trên nhiều khu vực cần làm sạch. Đầu chải có thể sử dụng cho bàn chải xoay WB 120, rất thích hợp để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 100.