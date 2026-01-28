Đầu chải Universal cho WB 120 and WB 100
Đầu chải Universal cho bàn chải xoay, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.
Các sợi lông trong suốt của đầu chải Universal có thể được sử dụng trên nhiều khu vực cần làm sạch. Đầu chải có thể sử dụng cho bàn chải xoay WB 120, rất thích hợp để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 100.
Tính năng và ưu điểm
Lông mềm trong suốt
- Làm sạch nhẹ nhàng
Sử dụng ở mọi nơi
- Dùng cho tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.
Phụ kiện tùy chọn
- Tính linh hoạt hơn cho bàn chải rửa xoay.
Tương thích
- Có thể được sử dụng với bàn chải rửa xoay WB 120 và bàn chải WB 100.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,135
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,198
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà kính
- Xe máy
- Cửa nhà để xe
- Bình phong
- Bệ cửa sổ
- Ban công
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công