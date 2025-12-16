Cette brosse universelle polyvalente convient à toutes les surfaces. Les domaines d’application classiques incluent par exemple le nettoyage du mobilier de jardin, des surfaces vitrées, voitures, motos, vélos, volets roulants, stores, vérandas, caravanes ou accessoires de jeux pour le jardin. La brosse, dotée de poils doux qui respectent la surface à nettoyer, séduit par son excellent pouvoir nettoyant. En résumé : la solution idéale pour les travaux de nettoyage dans la maison et le jardin. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.