Brosse
Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de toutes les surfaces.
Cette brosse universelle polyvalente convient à toutes les surfaces. Les domaines d’application classiques incluent par exemple le nettoyage du mobilier de jardin, des surfaces vitrées, voitures, motos, vélos, volets roulants, stores, vérandas, caravanes ou accessoires de jeux pour le jardin. La brosse, dotée de poils doux qui respectent la surface à nettoyer, séduit par son excellent pouvoir nettoyant. En résumé : la solution idéale pour les travaux de nettoyage dans la maison et le jardin. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Brosse souple - douce pour les surfaces
- Action de nettoyage douce pour les surfaces délicates
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|333 x 82 x 184
Machines compatibles
Zones d’application
- Véhicules
- Jardin d'hiver
- Motos et scooters
- Stores vénitiens/volets roulants
- Mobilehomes
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouet de jardin