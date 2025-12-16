Canon à mousse FJ 3
Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.
Canon à mousse FJ 3 avec mousse très puissante pour nettoyer sans efforts toutes les surfaces telles que la peinture, le verre ou la pierre. Idéal pour les véhicules, les vérandas, le mobilier de jardin, les façades, les escaliers, les caravanes, les allées, les murs, les stores, les terrasses, les entrées, etc. Le détergent Kärcher est versé directement dans le réservoir (0,3 litre) du canon à mousse. Il ne reste plus qu’à raccorder le canon à mousse au pistolet et à projeter la mousse. Le sens du jet peut être modifié en fonction des besoins. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7. Idéal pour une utilisation avec le Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Fonctionnalités et avantages
Remplacement facile de différents détergents
- Facile à utiliser
Mousse puissante et adhérente
- Nettoyage sans efforts de tous types de surfaces
Réservoir du détergent transparent
- Contenu toujours visible
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|93 x 201 x 120
|Compatibilité
|Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Machines compatibles
Zones d’application
- Véhicules
- Jardin d'hiver
- Motos et scooters
- Terrasses
- Stores vénitiens/volets roulants
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilehomes