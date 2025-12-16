Canon à mousse FJ 3 avec mousse très puissante pour nettoyer sans efforts toutes les surfaces telles que la peinture, le verre ou la pierre. Idéal pour les véhicules, les vérandas, le mobilier de jardin, les façades, les escaliers, les caravanes, les allées, les murs, les stores, les terrasses, les entrées, etc. Le détergent Kärcher est versé directement dans le réservoir (0,3 litre) du canon à mousse. Il ne reste plus qu’à raccorder le canon à mousse au pistolet et à projeter la mousse. Le sens du jet peut être modifié en fonction des besoins. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7. Idéal pour une utilisation avec le Kärcher Ultra Foam Cleaner.