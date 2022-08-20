Filtre plissé plat Renovation KFI 4440
Filtre plissé plat spécial pour une puissance d’aspiration longue durée lors de l’aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l’utilisation d’outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Le filtre plissé plat spécial rénovation KFI 4440 est idéal pour aspirer les saletés fines et les gros déchets ainsi que les liquides. En outre, il est parfaitement adapté à l'aspiration des poussières fines produites lors des travaux de rénovation et du travail avec des outils électroportatifs. Le matériau polyester rend le filtre résistant à l'humidité. Un revêtement antiadhésif empêche en outre efficacement le colmatage du filtre et garantit une puissance d'aspiration durable ainsi qu'une filtration optimale des poussières pendant l'utilisation. Logé dans une cassette filtrante brevetée, le filtre plissé plat permet un remplacement particulièrement pratique et rapide, et ce, sans aucun contact avec la saleté : il suffit d'ouvrir la cassette filtrante, de remplacer le filtre, de refermer la cassette filtrante et voilà ! Développé sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6.
Fonctionnalités et avantages
Matériau filtrant en polyester avec revêtement antiadhésif
- Pour une puissance d’aspiration longue durée et une filtration optimale de la poussière pendant l’utilisation.
- Pour un travail sans interruption.
- Résistant à l’humidité et durable.
Procédé breveté d'enlèvement du filtre
- Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre
- Remplacement du filtre plissé plat en quelques secondes en extrayant la cassette filtrante – sans contact avec la saleté.
Pour les aspirateurs eau et poussières WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6 de Kärcher
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|163 x 104 x 50
Zones d’application
- Poussières fines
- Résidus fins
- Gros déchets
- Liquides
- Atelier
- Rénovation