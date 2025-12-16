Lance avec buse rotative DirtBlaster® pour nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 2 - K 5. Cette lance de pulvérisation rotative utilise une technologie brevetée pour augmenter la pression effective de votre nettoyeur haute pression électrique Kärcher jusqu'à 50%. Idéal pour une utilisation sur les zones où un nettoyage intense est nécessaire. Ne pas utiliser sur des surfaces délicates. Compatible uniquement avec les nettoyeurs haute pression électriques K 2, K 3, K 4 et K 5. NON compatible avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 1700 - K 2000 ou les nettoyeurs haute pression à gaz. REMARQUE POUR LES LAVEUSES À PRESSION PLUS ANCIENNES : Si vous souhaitez utiliser cette lance de pulvérisation avec un nettoyeur haute pression électrique Karcher acheté avant 2010, vous devez également commander un «adaptateur M» (référence 2.643-950.0).