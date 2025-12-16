Lance Vario Power
Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 5. Réglable en continu d’un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.
La lance Vario Power vous permet de passer facilement de la basse à la haute pression, et tout le reste, pendant que vous nettoyez. Tournez simplement l'extrémité pour un réglage de pression infiniment variable. La lance Vario Power distribue automatiquement le détergent en mode basse pression. Compatible avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 2 - K 5. NON compatible avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 1700 - K 2000 ou les nettoyeurs haute pression à gaz. REMARQUE POUR LES LAVEUSES À PRESSION PLUS ANCIENNES : Si vous souhaitez utiliser cette lance de pulvérisation avec un nettoyeur haute pression électrique Kärcher acheté avant 2010, vous devez également commander «l'adaptateur M» (référence 2.643-950.0).
Fonctionnalités et avantages
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Jet détergent à basse pression
- Réglage de la pression en continu – d'un jet détegent à basse pression à un jet à haute pression.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|448 x 46 x 46
Machines compatibles
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin