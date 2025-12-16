La lance Vario Power vous permet de passer facilement de la basse à la haute pression, et tout le reste, pendant que vous nettoyez. Tournez simplement l'extrémité pour un réglage de pression infiniment variable. La lance Vario Power distribue automatiquement le détergent en mode basse pression. Compatible avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 2 - K 5. NON compatible avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 1700 - K 2000 ou les nettoyeurs haute pression à gaz. REMARQUE POUR LES LAVEUSES À PRESSION PLUS ANCIENNES : Si vous souhaitez utiliser cette lance de pulvérisation avec un nettoyeur haute pression électrique Kärcher acheté avant 2010, vous devez également commander «l'adaptateur M» (référence 2.643-950.0).