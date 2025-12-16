Nettoyeurs haute pression HDS 3.0/20-4 Ea/Eg

Nettoyez la saleté la plus difficile. Performances de nettoyage plus élevées grâce à l'alimentation électrique et au chauffe eau au diesel du nettoyeur haute pression à eau chaude de notre série Mojave.

La série Kärcher Mojave est la machine polyvalente parfaite pour une variété d'applications telles que l'agriculture, l'automobile et le transport. La série Mojave offre les meilleures performances pour de meilleurs résultats de nettoyage - le tout combiné dans un ensemble robuste. Des fonctionnalités innovantes conçues avec des composants de haute qualité en font un produit capable de résister à des conditions de travail difficiles.

Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 208 / 230
Fréquence (Hz) 60
Débit (l/h) 320 - 685
Pression de service (bar) 40 - jusqu'à 140
Température (avec une admission à 12 °C) (°C) 87
Puissance de raccordement (A) 26
Réservoir à carburant (l) 35
Poids emballage inclus (kg) 230

Scope of supply

  • Longueur flexible haute pression: 50 ft
