PressurePro 泡沫清潔劑採用中性配方，能溫和清潔不同物件表面。當中穩定的泡沫毯增強清潔作用，同時亦易於沖洗。PressurePro 泡沫清潔劑能有效地去除多種典型頑固污漬，例如：輕油、油脂、蛋白質、麵粉、麩質、粗麵粉、紅酒、果汁或啤酒。Kärcher 同時提供一系列 PressurePro 泡沫清潔劑 (RM 57, RM58 及 RM59)，配合不同工作環境所需，包括食品加工行業、餐飲業、食堂、大型廚房、肉販、屠宰場和麵包店等，並獲得SGS 機構頒發的 HACCP 合格證書。另外，為滿足客戶不同要求及使用目的，PressurePro 泡沫清潔劑適用於清潔表面、牆壁、地板、運輸帶、機器、設備、盒子、食品罐、木桶以及冷藏庫。