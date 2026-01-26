Detergente per parquet con cera, per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml
Detergente per la cura e la pulizia dei parquet cerati. Protegge i pavimenti e li rende lucidi. Con profumo di cera d'api molto piacevole. Ideale per l'utilizzo con le lavapavimenti Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 655 x 210
Aree di applicazione
- Pavimenti in legno cerati
- Pavimenti in legno con finitura in olio/cera