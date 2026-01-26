Detergente per parquet con cera, per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml

Detergente per la cura e la pulizia dei parquet cerati. Protegge i pavimenti e li rende lucidi. Con profumo di cera d'api molto piacevole. Ideale per l'utilizzo con le lavapavimenti Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 655 x 210
Aree di applicazione
  • Pavimenti in legno cerati
  • Pavimenti in legno con finitura in olio/cera