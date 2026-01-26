Detergente per parquet RM 534 per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml
Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Crea una patina protettiva contro l'umidità, efficace contro i rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Aree di applicazione
- Parquet verniciati
- Pavimenti laminati
- Pavimenti in sughero