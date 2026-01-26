Detergente per parquet RM 534 per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml

Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Crea una patina protettiva contro l'umidità, efficace contro i rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 65 x 210
Videos
Aree di applicazione
  • Parquet verniciati
  • Pavimenti laminati
  • Pavimenti in sughero