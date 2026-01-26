Detergente universale per pavimenti RM 536 per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml

Rimuove lo sporco più ostinato ed i segni di striature. Protegge dal rigonfiamento delle superfici in legno per l'umidità e con un profumo di limone.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 65 x 210
Detergente universale per pavimenti RM 536 per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml
Aree di applicazione
  • Pavimenti in sughero
  • Superfici in pietra
  • Pavimenti in legno
  • Vinile