Detergente universale per pavimenti RM 536 per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml
Rimuove lo sporco più ostinato ed i segni di striature. Protegge dal rigonfiamento delle superfici in legno per l'umidità e con un profumo di limone.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti in sughero
- Superfici in pietra
- Pavimenti in legno
- Vinile