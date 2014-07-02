Lancia spray, 600 mm, Rotante
Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.
Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione massima di lavoro (bar)
|300
|Lunghezza (mm)
|600
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Maniglia
|Rotante
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7