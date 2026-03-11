หัวฉีดสำรองสำหรับ อุปกรณ์เสริม T-Racer

หัวฉีดทดแทนคุณภาพสูงและสีเหลืองเพื่อการเปลี่ยนหัวฉีด T-Racer ได้ง่าย เหมาะสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีดสำหรับคลาสอุปกรณ์ K6 และ K7 (T 300, T 400)

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทดแทน
  • การเปลี่ยนหัวฉีดเก่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • ทนทานและมีคุณภาพสูง
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
  • ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดสิ่งสกปรกปากแข็ง
  • ประสิทธิภาพพื้นที่ดี - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.024
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 90 x 125 x 30