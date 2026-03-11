หัวฉีดสำรองสำหรับ อุปกรณ์เสริม T-Racer
หัวฉีดทดแทนคุณภาพสูงและสีเหลืองเพื่อการเปลี่ยนหัวฉีด T-Racer ได้ง่าย เหมาะสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีดสำหรับคลาสอุปกรณ์ K6 และ K7 (T 300, T 400)
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทดแทน
- การเปลี่ยนหัวฉีดเก่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ทนทานและมีคุณภาพสูง
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
- ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดสิ่งสกปรกปากแข็ง
- ประสิทธิภาพพื้นที่ดี - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.024
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|90 x 125 x 30