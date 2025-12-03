เครื่องกวาดแบบกด S 4 Twin
เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin มีหัวแปรงด้านข้างสองด้าน, ถังขยะขนาดบรรจุ 20 ลิตรและความกว้างกินเนื้อที่ในการกวาด 680 มม.: เครื่องกวาด S 4 Twin สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก พื้นที่แคบหรือแม้กระทั้งบริเวณขอบพื้นต่างระดับ
เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin ไม่ว่าฤดูไหนก็เก็บกวาดหมดจด: เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin ออกแบบถูกหลักสรีรศาสตร์โดย Karcher ช่วยให้พื้นที่รอบบ้านและสวนสะอาดน่ามอง มาพร้อมแปรงลูกกลิ้งทรงพลัง และแปรงสองข้างช่วยเก็บกวาดได้กว้างกินพื้นที่ถึง 680 มม. ทำให้สามารถกวาดพื้นที่ได้มากถึง 2,400 ตารางเมตรต่อชั่วโมง เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin จะเก็บเศษผงลงในถังขนาดบรรจุ 20 ลิตรในตัว ขนแปรงด้านยาวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะอาดอย่างทั่วถึง ด้ามจับสามารถปรับให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้ได้ สามารถเทเศษผงออกได้ง่ายโดยไม่ต้องก้มตัวลง - ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ การติดแปรงด้านข้างที่ไม่เหมือนใครโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือให้ยุ่งยาก ซับซ้อน ตัวกวาดพร้อมใช้งาน ถังขยะสามารถถอดออกได้ง่าย ปลอดภัยโดยผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
คุณสมบัติและจุดเด่น
ฝาปิดสำหรับแปรงข้างชุดแปรงด้านข้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับการติดตั้งและใช้งานอย่างรวดเร็ว
แผ่นรองนั่งสบายยุบเครื่องกวาดพื้นจนสุดโดยไม่ต้องก้ม - เพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
ปรับความสูงด้วยข้อต่อดาบปลายปืนกวาดพื้นได้ง่ายด้วยการปรับความสูงเฉพาะบุคคล
ถังขยะขนาดใหญ่
- ไม่จำเป็นต้องล้างถังขยะบ่อยครั้ง
การกำจัดถังทิ้งขยะอย่างง่าย
- เทถังทิ้งขยะอย่างง่าย
ถังขยะแบบแยก
- ทิ้งขยะได้สะดวก โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ความกว้างกวาดขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
กวาดใกล้กับขอบ
- กวาดมุม ขอบ และรอยแยกอย่างละเอียด
หูหิ้วที่ใช้งานได้จริง
- เครื่องกวาดพื้นสามารถขนย้ายและจัดเก็บได้ง่ายด้วยที่จับสำหรับถือ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดความกว้างในการทำงานโดยรวมแปรงด้านข้าง (มม.)
|680
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|2400
|ฝาครอบ/โครงตัวถัง
|พลาสติก
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|20
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|10.2
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|10.2
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.599
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- แปรงด้านข้าง: 2 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ที่จับสามารถบังคับการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
- พื้นที่การจัดเก็บ
- ประหยัดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ
- มีแปรงข้างโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
- ถังขยะแบบแยก
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- ทางเดินรอบบ้าน
- ทางเดิน
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
- ห้องเก็บของใต้ดิน