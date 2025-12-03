เครื่องกวาดแบบกด S 4 Twin

เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin มีหัวแปรงด้านข้างสองด้าน, ถังขยะขนาดบรรจุ 20 ลิตรและความกว้างกินเนื้อที่ในการกวาด 680 มม.: เครื่องกวาด S 4 Twin สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก พื้นที่แคบหรือแม้กระทั้งบริเวณขอบพื้นต่างระดับ

เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin ไม่ว่าฤดูไหนก็เก็บกวาดหมดจด: เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin ออกแบบถูกหลักสรีรศาสตร์โดย Karcher ช่วยให้พื้นที่รอบบ้านและสวนสะอาดน่ามอง มาพร้อมแปรงลูกกลิ้งทรงพลัง และแปรงสองข้างช่วยเก็บกวาดได้กว้างกินพื้นที่ถึง 680 มม. ทำให้สามารถกวาดพื้นที่ได้มากถึง 2,400 ตารางเมตรต่อชั่วโมง เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin จะเก็บเศษผงลงในถังขนาดบรรจุ 20 ลิตรในตัว ขนแปรงด้านยาวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะอาดอย่างทั่วถึง ด้ามจับสามารถปรับให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้ได้ สามารถเทเศษผงออกได้ง่ายโดยไม่ต้องก้มตัวลง - ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ การติดแปรงด้านข้างที่ไม่เหมือนใครโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือให้ยุ่งยาก ซับซ้อน ตัวกวาดพร้อมใช้งาน ถังขยะสามารถถอดออกได้ง่าย ปลอดภัยโดยผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาดแบบกด S 4 Twin: ฝาปิดสำหรับแปรงข้าง
ฝาปิดสำหรับแปรงข้าง
ชุดแปรงด้านข้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับการติดตั้งและใช้งานอย่างรวดเร็ว
เครื่องกวาดแบบกด S 4 Twin: แผ่นรองนั่งสบาย
แผ่นรองนั่งสบาย
ยุบเครื่องกวาดพื้นจนสุดโดยไม่ต้องก้ม - เพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
เครื่องกวาดแบบกด S 4 Twin: ปรับความสูงด้วยข้อต่อดาบปลายปืน
ปรับความสูงด้วยข้อต่อดาบปลายปืน
กวาดพื้นได้ง่ายด้วยการปรับความสูงเฉพาะบุคคล
ถังขยะขนาดใหญ่
  • ไม่จำเป็นต้องล้างถังขยะบ่อยครั้ง
การกำจัดถังทิ้งขยะอย่างง่าย
  • เทถังทิ้งขยะอย่างง่าย
ถังขยะแบบแยก
  • ทิ้งขยะได้สะดวก โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ความกว้างกวาดขนาดใหญ่
  • ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
กวาดใกล้กับขอบ
  • กวาดมุม ขอบ และรอยแยกอย่างละเอียด
หูหิ้วที่ใช้งานได้จริง
  • เครื่องกวาดพื้นสามารถขนย้ายและจัดเก็บได้ง่ายด้วยที่จับสำหรับถือ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดความกว้างในการทำงานโดยรวมแปรงด้านข้าง (มม.) 680
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 2400
ฝาครอบ/โครงตัวถัง พลาสติก
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 20
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 10.2
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 10.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.599
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 760 x 668 x 940

Scope of supply

  • แปรงด้านข้าง: 2 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ที่จับสามารถบังคับการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
  • พื้นที่การจัดเก็บ
  • ประหยัดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ
  • มีแปรงข้างโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
  • ถังขยะแบบแยก

รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • ทางเดินรอบบ้าน
  • ทางเดิน
  • (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
