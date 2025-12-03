เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4001
เครื่องซักพรม แบบสเปรย์พร้อมดูดกลับอัตโนมัติสำหรับพรมและพื้นแข็ง ด้วยการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมทำให้เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบ
ด้วยการทำงานตามแบบเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ เครื่องซักพรม SE 4001 จึงให้ผลการทำความสะอาดบนวัสดุปูพื้นทุกชนิดที่ดีมาก ผลลัพธ์ดังกล่าวจะดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งช่วยทำให้การทำความสะอาดนั้นง่ายและสะดวกสบาย ด้วยหัวฉีดแบบพิเศษทำให้การทำความสะอาดเส้นใยได้ผลอย่างล้ำลึก และเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดนี้ พื้นจะแห้งเร็วกว่าเมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องยี่ห้ออื่นถึง 50% SE 4001 ยังสามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำได้อีกด้วย ถังน้ำสะอาดสามารถถอดออกและจัดเก็บอย่างปลอดภัยได้และสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องได้ด้วยระบบเกี่ยวล็อค เพื่อให้การทำงานดีขึ้น SE4001 จึงมีการติดตั้งช่องเก็บอุปกรณ์เสริมใช้งานง่าย มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมฟังก์ชั่นล็อค รวมทั้งการปรับแรงดูดด้วยตนเองที่มือจับ
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีหัวฉีดของคาร์เชอร์พื้นผิวที่ทำความสะอาดจะแห้งเร็วขึ้น 50%
ถังเก็บน้ำสะอาดถอดเปลี่ยนได้เติมน้ำเปล่าได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง ถังเก็บทนแรงกระแทกและโปร่งแสง ถังเก็บน้ำสะอาด ติดเข้ากับเครื่องได้ง่าย
หูหิ้วแบบทรีอินวันช่วยให้การหิ้ว เปิด ปิด และเทสิ่งสกปรกทิ้งจากถังเก็บเป็นไปอย่างสะดวก
ตะขอเก็บสายไฟ
- ช่องสำหรับเก็บสายไฟ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมบนถังเก็บ
- จัดเก็บอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นได้อย่างสะดวกสบาย
ถังเก็บชนิดพลาสติกที่แข็งแรงทนทานและถังเก็บน้ำสะอาดทนแรงกระแทก
- สร้างมาเพื่อความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|70
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|210 / 21
|อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์)
|สูงสุด 40
|กำลังไฟเข้ามอเตอร์ดูด/ปั๊ม (วัตต์)
|สูงสุด 1400 / สูงสุด 40
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|230
|ความจุถังน้ำดี (ลิตร)
|4
|ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร)
|4
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที)
|1
|แรงดันการฉีดพ่น (บาร์)
|1
|สายไฟ (ม.)
|7.5
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|7.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|441 x 386 x 480
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
Scope of supply
- ท่อสำหรับฉีดและดูดกลับ: 2 ชิ้นส่วน, 0.5 ม., พลาสติก
- หัวซักพรมพร้อมอะแดปเตอร์สำหรับพื้นแข็ง: 230 มม.
- หัวดูดสำหรับดูดทั้งเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
- หัวดูดตามซอก
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- ตัวกรองโฟม
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
- ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นปูพรม
- เบาะ
- ที่นอน
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอปักลาย
- เบาะรถยนต์