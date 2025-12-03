เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4001

เครื่องซักพรม แบบสเปรย์พร้อมดูดกลับอัตโนมัติสำหรับพรมและพื้นแข็ง ด้วยการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมทำให้เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบ

ด้วยการทำงานตามแบบเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ เครื่องซักพรม SE 4001 จึงให้ผลการทำความสะอาดบนวัสดุปูพื้นทุกชนิดที่ดีมาก ผลลัพธ์ดังกล่าวจะดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งช่วยทำให้การทำความสะอาดนั้นง่ายและสะดวกสบาย ด้วยหัวฉีดแบบพิเศษทำให้การทำความสะอาดเส้นใยได้ผลอย่างล้ำลึก และเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดนี้ พื้นจะแห้งเร็วกว่าเมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องยี่ห้ออื่นถึง 50% SE 4001 ยังสามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำได้อีกด้วย ถังน้ำสะอาดสามารถถอดออกและจัดเก็บอย่างปลอดภัยได้และสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องได้ด้วยระบบเกี่ยวล็อค เพื่อให้การทำงานดีขึ้น SE4001 จึงมีการติดตั้งช่องเก็บอุปกรณ์เสริมใช้งานง่าย มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมฟังก์ชั่นล็อค รวมทั้งการปรับแรงดูดด้วยตนเองที่มือจับ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4001: เทคโนโลยีหัวฉีดของคาร์เชอร์
เทคโนโลยีหัวฉีดของคาร์เชอร์
พื้นผิวที่ทำความสะอาดจะแห้งเร็วขึ้น 50%
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4001: ถังเก็บน้ำสะอาดถอดเปลี่ยนได้
ถังเก็บน้ำสะอาดถอดเปลี่ยนได้
เติมน้ำเปล่าได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง ถังเก็บทนแรงกระแทกและโปร่งแสง ถังเก็บน้ำสะอาด ติดเข้ากับเครื่องได้ง่าย
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4001: หูหิ้วแบบทรีอินวัน
หูหิ้วแบบทรีอินวัน
ช่วยให้การหิ้ว เปิด ปิด และเทสิ่งสกปรกทิ้งจากถังเก็บเป็นไปอย่างสะดวก
ตะขอเก็บสายไฟ
  • ช่องสำหรับเก็บสายไฟ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมบนถังเก็บ
  • จัดเก็บอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นได้อย่างสะดวกสบาย
ถังเก็บชนิดพลาสติกที่แข็งแรงทนทานและถังเก็บน้ำสะอาดทนแรงกระแทก
  • สร้างมาเพื่อความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 70
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 210 / 21
อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์) สูงสุด 40
กำลังไฟเข้ามอเตอร์ดูด/ปั๊ม (วัตต์) สูงสุด 1400 / สูงสุด 40
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 230
ความจุถังน้ำดี (ลิตร) 4
ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร) 4
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที) 1
แรงดันการฉีดพ่น (บาร์) 1
สายไฟ (ม.) 7.5
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 7.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 441 x 386 x 480
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35

Scope of supply

  • ท่อสำหรับฉีดและดูดกลับ: 2 ชิ้นส่วน, 0.5 ม., พลาสติก
  • หัวซักพรมพร้อมอะแดปเตอร์สำหรับพื้นแข็ง: 230 มม.
  • หัวดูดสำหรับดูดทั้งเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
  • หัวดูดตามซอก
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • ตัวกรองโฟม
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
  • ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4001

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นปูพรม
  • เบาะ
  • ที่นอน
  • ผลิตภัณฑ์สิ่งทอปักลาย
  • เบาะรถยนต์
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด