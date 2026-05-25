เครื่องทำความสะอาดมือถือ OC Handheld Compact
เครื่องฉีดน้ำแรงดันต่ำ OC Handheld Compact แบบพกพา มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ด้ามจับพับได้ และสายดูดน้ำ ทำความสะอาดคล่องตัวทุกพื้นที่โดยไม่ต้องง้อปลั๊กไฟหรือก๊อกน้ำ สะดวกและกะทัดรัด
OC Handheld Compact คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันต่ำแบบพกพา เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว สายดูดน้ำยาว 5 เมตรสำหรับแหล่งน้ำภายนอก และอะแดปเตอร์ขวดสำหรับใช้น้ำจากขวด PET ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือแหล่งน้ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานนอกสถานที่และรอบบ้าน ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ดีไซน์ล้ำสมัย พร้อมด้ามจับแบบยืดหดได้ ช่วยให้จัดเก็บได้ประหยัดพื้นที่และพกพาสะดวก สามารถปรับแรงดันได้ 2 ระดับ ตั้งแต่ประมาณ 6 ถึง 15 บาร์ เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง หรือช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุดถึง 30 นาที ไฟ LED แสดงสถานะโหมดการทำงานและระยะเวลาแบตเตอรี่คงเหลือ หัวฉีด 4-in-1 Multi Jet ช่วยให้สลับรูปแบบการฉีดได้อย่างรวดเร็วถึง 4 แบบ ขณะที่เทคโนโลยีหัวฉีดของ Kärcher ช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพและอ่อนโยน สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดผ่านหัวฉีดที่ออกแบบมาเฉพาะได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแคมป์ หลังปั่นจักรยานหรือเดินป่า หรือใช้งานในสวน แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ผ่านพอร์ต USB-C และมาพร้อมกระเป๋าสำหรับพกพา
คุณสมบัติและจุดเด่น
การทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ด้วยสายดูดน้ำ อะแดปเตอร์ต่อขวดน้ำ และแบตเตอรี่ คุณสามารถทำความสะอาดนอกสถานที่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อแหล่งน้ำและไฟฟ้า (ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับข้อต่อสายยางสวนทั่วไป) ใช้งานได้ยืดหยุ่นกับงานทำความสะอาดที่หลากหลาย เช่น จักรยาน อุปกรณ์สวนและแคมป์ปิ้ง สุนัข หรือการทำความสะอาดเฉพาะจุดบนรถยนต์ พอร์ตชาร์จ USB Type C บนตัวเครื่องช่วยให้ชาร์จไฟได้อย่างยืดหยุ่นแม้ในขณะเดินทาง เช่น ในรถยนต์หรือผ่านพาวเวอร์แบงค์
การปรับแรงดันพร้อมไฟแสดงสถานะ LEDปรับแรงดันได้ตามใจ: เลือกโหมดได้ระหว่าง Max (24 บาร์) สำหรับงานหนัก หรือ eco!Mode¹⁾ (ประมาณ 11 บาร์) สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง พร้อมช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุดถึง 30 นาที ไฟ LED ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการชาร์จปัจจุบันของแบตเตอรี่
ดีไซน์ตัวเครื่องน้ำหนักเบาและกะทัดรัดลดการใช้พื้นที่ระหว่างการขนย้ายและจัดเก็บ – ดีไซน์นวัตกรรมใหม่ช่วยให้พับด้ามจับเก็บได้หลังใช้งาน ช่วยให้ขนาดของ OC Handheld Compact เล็กลงที่สุด ด้วยการออกแบบที่น้ำหนักเบาและเรียบง่าย ทำให้ตัวเครื่องใช้งานง่ายและถือได้สบายมือแม้ใช้งานเป็นเวลานาน
แรงดันระดับต่ำที่ทรงประสิทธิภาพและอ่อนโยน
- ด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดที่มีประสิทธิภาพของ Kärcher และหัวฉีด Multi Jet 4-in-1 เครื่องฉีดน้ำจะทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและประหยัดน้ำ โดยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
- เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการปกป้องชิ้นส่วนที่บอบบางของจักรยาน เช่น ตลับลูกปืน ซีล หรือดุมล้อ
- ทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ แม้ในจุดที่เข้าถึงยาก
อุปกรณ์เสริมที่ครบครัน
- หัวฉีด Multi Jet รวมรูปแบบการฉีดพ่น 4 ประเภทไว้ในหัวฉีดเดียว ซึ่งสามารถปรับได้ง่ายเพียงแค่หมุนหัวฉีด
- สายดูดน้ำยาว 5 เมตรช่วยให้ดึงน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกได้ เช่น ถังน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ต่อขวดเพื่อดึงน้ำจากขวด PET ได้อีกด้วย
- หัวฉีดน้ำยาช่วยให้การลงน้ำยาทำความสะอาดบนพื้นผิวขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย เพื่อการทำความสะอาดคราบสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|สูงสุด 15
|ช่วงแรงดัน
|แรงดันต่ำ
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|150
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|7.2
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที)
|โหมดปกติ (Normal mode) : / 12 30
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบมาตรฐาน (ชม.)
|3
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|0.78
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.01
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|254 x 71 x 186
¹⁾ ในโหมด eco!Mode ปริมาณการใช้น้ำจะลดลงโดยเฉลี่ย 24% และการใช้พลังงานลดลงโดยเฉลี่ย 54% เมื่อเทียบกับการตั้งค่าระดับสูงสุด (โหมด Max)
Scope of supply
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: สาย USB-C 5 V / 2 A (1 ชิ้น)
- หัวฉีด 4-in-1
- สายดูด
- ขวดน้ำยาทำความสะอาด
- อะแดปเตอร์ต่อขวดน้ำ
- กระเป๋าเก็บอุปกรณ์
อุปกรณ์
- ระบบดูดน้ำจากถัง
- ไส้กรองน้ำในตัว
- ด้ามจับแบบพับได้
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- เต็นท์/อุปกรณ์ตั้งแคมป์
- สัตว์เลี้ยง/สุนัข
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- อุปกรณ์กีฬา (เช่น กระดานโต้คลื่น, เรือคายัค, แพดเดิลบอร์ดแบบยืน)
- รถเข็นเด็ก / รถเข็นเด็กเด็กอ่อน
- ถังขยะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ของเล่นเด็ก / รถขาไถ Bobbycar® / จักรยานทรงตัว
- มู่ลี่ / บานเกล็ด / โรลเลอร์ชัตเตอร์