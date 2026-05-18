เครื่องถูพื้นแบบดูดกลับ FCV 4
3-in-1 Xtra!Clean – ทั้งดูดฝุ่น ถูพื้น และแห้งทันที: เครื่องดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะรุ่น FCV 4 ที่มาพร้อมระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ 45 นาที และเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่น Dynamic!Control – ทำความสะอาดได้แม้กระทั่งบนพรม
สัมผัสประสบการณ์กับ FCV 4 อุปกรณ์อเนกประสงค์ที่จะปฏิวัติวิธีการทำความสะอาดพื้นของคุณ! เครื่องดูดฝุ่นถูพื้นแบบ 3-in-1 พร้อมฟังก์ชัน Xtra!Clean ที่ล้ำสมัย ทั้งดูดฝุ่น ถูพื้น และแห้งทันที ช่วยให้การทำความสะอาดพื้นแข็ง พื้นพรม และแม้แต่ของเหลวที่หกเลอะเทอะเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เลือกโหมดทำความสะอาดได้ถึง 4 รูปแบบ ได้แก่ โหมด Auto พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่น Dynamic!Control, โหมด Stair!Assist สำหรับทำความสะอาดบันไดอย่างชาญฉลาด, โหมดดูดแห้ง และโหมด Advanced!Power อันทรงพลัง เพื่อจัดการกับทุกสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ขนสัตว์ หรือคราบฝังแน่น เทคโนโลยี Hygienic!Spin ขั้นสูงที่หมุนลูกกลิ้งได้ถึง 500 รอบต่อนาที ไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์การถูพื้นที่สมบูรณ์แบบ แต่ยังช่วยกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความสะอาดถูกสุขอนามัย มอเตอร์ BLDC ประสิทธิภาพสูงและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง 45 นาที สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้สูงสุด 200 ตารางเมตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ Vision!Clean ขนาด 3.2 นิ้ว, ฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติ (Auto-start/stop), ระบบทำความสะอาดตัวเอง และลูกกลิ้ง Pure!Roll ที่ซักล้างได้ เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ฟังก์ชัน 3-in-1 Xtra!Clean: ถูพื้น ดูดฝุ่น และทำให้แห้งประหยัดเวลาทำความสะอาดถึง 50%¹⁾ พร้อมการันตีความสะอาดหมดจด! ด้วยฟังก์ชันดูดน้ำในตัวที่ช่วยลดขั้นตอนการดูดฝุ่นก่อนหน้า 4 โหมดการทำความสะอาด ครอบคลุมสิ่งสกปรกทุกประเภท แม้แต่คราบฝังแน่นหรือของเหลวที่หกจำนวนมาก ปรับการทำงานให้เหมาะกับพื้นผิวแต่ละประเภท เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงจนถึงขอบพื้น – แม้บนพรมและพรมปูพื้นในโหมดแห้ง
เทคโนโลยี Hygienic!Spin ประสิทธิภาพสูงกำจัดแบคทีเรียได้ 99%²⁾ เพื่อบ้านที่สะอาดและถูกสุขอนามัย ลูกกลิ้งหมุนได้สูงสุด 500 รอบต่อนาที เพื่อผลลัพธ์การถูพื้นที่ไร้ที่ติ ระบบถังน้ำ 2 ถังอัจฉริยะ แยกน้ำสะอาดและน้ำสกปรกอย่างชัดเจน เพื่อจ่ายน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง
การทำความสะอาดอัจฉริยะ ด้วย Dynamic!Control และ Vision!Cleanโหมดอัตโนมัติอัจฉริยะ พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก Dynamic!Control ปรับแรงดูดและปริมาณน้ำตามระดับความสกปรกโดยอัตโนมัติ เพื่อการใช้งานได้ยาวนานสูงสุด ข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาการใช้งานที่เหลือหรือโหมดการทำความสะอาด แสดงผลชัดเจนบนหน้าจอ Vision!Clean ขนาด 3.2 นิ้ว ระบบแสดงระดับน้ำในถังอัจฉริยะ พร้อมการป้องกันน้ำล้น และระบบตัดการทำงานอัตโนมัติหากไม่เทน้ำสกปรกออก
โหมดทำความสะอาด Stair!Assist อัจฉริยะ พร้อมฟังก์ชันเริ่ม/หยุดอัตโนมัติ
- การหยุดพักระหว่างทำความสะอาดไม่ใช่ปัญหา ด้วยฟังก์ชัน เริ่ม/หยุดอัตโนมัติ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
- ทำความสะอาดบันไดและพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย จากทุกทิศทาง แม้ในมุม 90° ด้วยโหมด Stair!Assist ที่ปิดการทำงานของระบบเริ่ม/หยุดอัตโนมัติ
โหมดพลังสูง Advanced!Power ที่ทรงพลังเป็นพิเศษ
- ขจัดคราบแห้งฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแรงดูดที่มากขึ้นเป็น 2 เท่า และการกระจายน้ำมากกว่าโหมดอัตโนมัติ 20%
- พื้นแห้งอย่างรวดเร็ว สามารถเดินผ่านได้แทบจะทันที
มอเตอร์ BLDC ทรงพลัง และแบตเตอรี่ Comfort!Cell ประสิทธิภาพสูง
- เทคโนโลยีมอเตอร์ ไร้แปรงถ่านรุ่นล่าสุด ให้การใช้งานยาวนาน ความน่าเชื่อถือสูง และแรงดูดกับประสิทธิภาพการถูพื้นที่ยอดเยี่ยมแม้ในความเร็วสูง
- อิสระในการเคลื่อนไหวสูงสุด ด้วยเวลาใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 45 นาที เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดถึง 200 ตร.ม.
- แบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายระหว่างการซ่อมบำรุง ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรทั้งต่อกระเป๋าเงินและสิ่งแวดล้อม
ระบบไส้กรอง Duo!Pure แบบสองขั้นตอน ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบไส้กรองหลายขั้นตอน ช่วยปกป้องมอเตอร์จากความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การกรองอากาศยอดเยี่ยมด้วย ไส้กรองแบบแผ่นจีบแบนประสิทธิภาพสูง ดักจับแม้กระทั่งอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ
- โหมดแห้ง เหมาะสำหรับใช้งานบนพรมและพรมปูพื้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม)
|200
|ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.)
|750
|ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.)
|450
|กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (วัตต์)
|180
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่าน
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|100 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
|250
|ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
|นาที 2
|แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
|18
|ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
|สูงสุด 45
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|240
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.225
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.375
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|278 x 232 x 1130
¹⁾ ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ช่วยประหยัดเวลาทำความสะอาดได้สูงสุดถึง 50% เนื่องจากสามารถทำความสะอาดพื้นที่มีคราบสกปรกทั่วไปในครัวเรือนได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนถูพื้น
²⁾ อ้างอิงจากการทดสอบโดยสถาบันทดสอบอิสระ
³⁾ โหมด Advanced!Power สามารถขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นและแห้งกรังได้ดียิ่งขึ้น ด้วยกำลังดูดที่เพิ่มขึ้น 100% และปริมาณน้ำที่มากกว่าโหมด Auto ถึง 20%
Scope of supply
- ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 1 ชิ้นส่วน
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
- สถานีสำหรับชาร์จ จัดเก็บ และทำความสะอาด
- แปรงทำความสะอาด
- ไส้กรองแบบฟองน้ำ: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- ระบบไส้กรองคู่
- โหมดทำความสะอาดตัวเอง
- โหมดอัตโนมัติ
- โหมดทำความสะอาดบันได (Stair mode)
- โหมดพลังงานสูง (Power mode)
- โหมดแห้ง (Dry mode)
- ตัวบอกระดับน้ำในถังน้ำสะอาด
- ตัวบอกระดับน้ำในถังน้ำเสีย
- ล้อหมุนเคลื่อนที่
- ด้าม หิ้ว/ถือ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- บนพรมขนสั้น
- สิ่งสกปรก
- สิ่งสกปรกหยาบ
- สิ่งสกปรกละเอียด
- ฝุ่นแห้ง
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก
- ของเหลว
- ขนสัตว์