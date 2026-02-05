เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spotcleaner Plus
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spot ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายนี้ เป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขจัดคราบและสิ่งสกปรกบนเบาะและและสิ่งทอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spot เป็นเครื่องที่ใช้งานสะดวกและเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขจัดคราบบนเบาะและสิ่งทอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เครื่อง SE 2 Spot สามารถจัดการกับสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คราบอาหารหรือเครื่องดื่ม ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด ทำให้ใช้งานได้ง่ายและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องรับมือกับคราบสกปรกที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ ยังมีรัศมีการทำงานกว้างด้วยสายไฟยาว 4.5 เมตร ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างอิสระในทุกมุมของห้อง อีกทั้งยังมีช่องเก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง ทำให้สามารถหยิบใช้งานหัวดูดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมหัวแปรงขจัดคราบ หัวดูดสำหรับเบาะผ้า และน้ำยาทำความสะอาดในชุดครบถ้วน
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว การทำความสะอาดที่รวดเร็วและไร้ความยุ่งยาก ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ ที่มีประสิทธิภาพ ผสานกับมอเตอร์ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยได้อย่างง่ายดายหัวซักทำความสะอาดเบาะช่วยให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกฝังลึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด หัวแปรงขจัดคราบ สำหรับทำความสะอาดคราบฝังแน่นหรือคราบแห้งได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
ดีไซน์กะทัดรัดเป็นพิเศษ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บมีความยืดหยุ่นแม้ในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก พร้อมด้ามจับที่ใช้งานได้จริงเพื่อการขนย้ายอุปกรณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
การจัดเก็บสายและอุปกรณ์เสริมอย่างเป็นระเบียบ
- สามารถขนย้ายได้ง่ายด้วยมือเดียว – อุปกรณ์เสริมทั้งหมดและสายสามารถจัดเก็บได้โดยตรงบนตัวเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องเสมอ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
การใช้งานที่ง่ายและสะดวก
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
- ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
- พร้อมทำความสะอาดทันที
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- การเติมน้ำสะอาดในถังที่ทำได้อย่างง่ายดาย
- การถอดและเทถังน้ำเสียได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
- สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด
- สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด
- มาพร้อมข้อต่อหมุนที่สายได้รอบทิศทาง เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|Rated input power (วัตต์)
|450
|รัศมีการทำงาน (ม.)
|6.3
|ความจุถังน้ำดี (ลิตร)
|1.5
|ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร)
|0.8
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สายไฟ (ม.)
|4.5
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.03
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 1.8 ม.
- หัวซักเบาะ: 88 มม.
- หัวแปรงขจัดคราบ
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
- ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว
อุปกรณ์
- ที่จัดเก็บสาย
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นพรม
- เบาะ
- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
- เบาะรถยนต์