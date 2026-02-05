เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spotcleaner Plus

เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spot ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายนี้ เป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขจัดคราบและสิ่งสกปรกบนเบาะและและสิ่งทอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spot เป็นเครื่องที่ใช้งานสะดวกและเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขจัดคราบบนเบาะและสิ่งทอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เครื่อง SE 2 Spot สามารถจัดการกับสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คราบอาหารหรือเครื่องดื่ม ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด ทำให้ใช้งานได้ง่ายและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องรับมือกับคราบสกปรกที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ ยังมีรัศมีการทำงานกว้างด้วยสายไฟยาว 4.5 เมตร ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างอิสระในทุกมุมของห้อง อีกทั้งยังมีช่องเก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง ทำให้สามารถหยิบใช้งานหัวดูดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมหัวแปรงขจัดคราบ หัวดูดสำหรับเบาะผ้า และน้ำยาทำความสะอาดในชุดครบถ้วน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spotcleaner Plus: เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว การทำความสะอาดที่รวดเร็วและไร้ความยุ่งยาก ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ ที่มีประสิทธิภาพ ผสานกับมอเตอร์ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spotcleaner Plus: อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยได้อย่างง่ายดาย
หัวซักทำความสะอาดเบาะช่วยให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกฝังลึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด หัวแปรงขจัดคราบ สำหรับทำความสะอาดคราบฝังแน่นหรือคราบแห้งได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spotcleaner Plus: ดีไซน์กะทัดรัดเป็นพิเศษ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มีความยืดหยุ่นแม้ในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก พร้อมด้ามจับที่ใช้งานได้จริงเพื่อการขนย้ายอุปกรณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
การจัดเก็บสายและอุปกรณ์เสริมอย่างเป็นระเบียบ
  • สามารถขนย้ายได้ง่ายด้วยมือเดียว – อุปกรณ์เสริมทั้งหมดและสายสามารถจัดเก็บได้โดยตรงบนตัวเครื่อง
  • อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องเสมอ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
การใช้งานที่ง่ายและสะดวก
  • ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
  • พร้อมทำความสะอาดทันที
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • การเติมน้ำสะอาดในถังที่ทำได้อย่างง่ายดาย
  • การถอดและเทถังน้ำเสียได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
  • สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด
  • สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด
  • มาพร้อมข้อต่อหมุนที่สายได้รอบทิศทาง เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

Rated input power (วัตต์) 450
รัศมีการทำงาน (ม.) 6.3
ความจุถังน้ำดี (ลิตร) 1.5
ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร) 0.8
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สายไฟ (ม.) 4.5
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.03
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 385 x 215 x 310

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 1.8 ม.
  • หัวซักเบาะ: 88 มม.
  • หัวแปรงขจัดคราบ
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
  • ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว

อุปกรณ์

  • ที่จัดเก็บสาย
  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นพรม
  • เบาะ
  • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
  • เบาะรถยนต์
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด