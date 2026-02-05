เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 3 Compact
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ทรงพลังและประหยัดพลังงาน โดดเด่นด้วยการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ เช่น เบาะนั่ง รวมถึงการออกแบบกะทัดรัดและฟังก์ชันทำความสะอาดระบบ เพื่อรักษาความสะอาดของตัวเครื่องเอง
การทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยและการออกแบบกะทัดรัด: เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 3 Compact Home เป็นโซลูชันที่ทรงพลัง ประหยัดพลังงาน และปราศจากสารตกค้าง สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอ ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด ตัวเครื่องจึงจัดการง่าย และสามารถเก็บเพื่อประหยัดพื้นที่ ทำให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยอย่างสะดวก แม้ในกรณีที่เกิดคราบสกปรกโดยไม่คาดคิด สิ่งสกปรกจะถูกกำจัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เฟอร์นิเจอร์บุผ้า พรม พรมทางเดิน และพรมขนาดเล็ก สายดูดยาวและยืดหยุ่นพร้อมสายจ่ายน้ำยาที่ติดตั้งมาในตัว รับประกันความสะดวกและความยืดหยุ่นสูง แม้ในพื้นที่เข้าถึงยาก สายไฟยาวช่วยให้เคลื่อนที่ได้ในรัศมีสูงสุด ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บที่สะดวกบนตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจึงอยู่ในมือเสมอ ระบบถัง 2-in-1 ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และหลังการทำความสะอาด ตัวเครื่องยังโดดเด่นด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดระบบ เพื่อป้องกันการเกิดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมหัวฉีดแบบสเปรย์แล้วดูดกลับสำหรับเบาะ, หัวฉีดซอกมุมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ และน้ำยาทำความสะอาด
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว การทำความสะอาดที่รวดเร็วและไร้ความยุ่งยาก ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ ที่มีประสิทธิภาพ ผสานกับมอเตอร์ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยได้อย่างง่ายดายหัวดูดแบบสเปรย์สำหรับเบาะช่วยขจัดสิ่งสกปรกฝังลึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขณะที่หัวดูดแบบสเปรย์สำหรับร่องลึกทำให้การทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากเป็นเรื่องง่าย สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด
ฟังก์ชันล้างทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยหลังการทำความสะอาด เครื่องสามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยฟังก์ชันล้างถังน้ำเสียและสายดูด ซึ่งช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้าง และป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการสะสมของแบคทีเรีย สามารถจัดเก็บเครื่องได้ทันทีหลังการทำความสะอาด
ดีไซน์กะทัดรัดเป็นพิเศษ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
- มีความยืดหยุ่นแม้ในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
- พร้อมด้ามจับที่ใช้งานได้จริงเพื่อการขนย้ายอุปกรณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
- ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- การเติมน้ำสะอาดในถังที่ทำได้อย่างง่ายดาย
- การถอดและเทถังน้ำเสียได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
- สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด
- สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด
- มาพร้อมข้อต่อหมุนที่สายได้รอบทิศทาง เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น
การจัดเก็บสายและอุปกรณ์เสริมอย่างเป็นระเบียบ
- สามารถขนย้ายได้ง่ายด้วยมือเดียว – อุปกรณ์เสริมทั้งหมดและสายสามารถจัดเก็บได้โดยตรงบนตัวเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องเสมอ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
พื้นที่จัดเก็บสำหรับอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก
- สะดวกสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวระหว่างการทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับฟองน้ำ ผ้า และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ
การใช้งานที่ง่ายและสะดวก
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
- ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
- พร้อมทำความสะอาดทันที
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|Rated input power (วัตต์)
|500
|รัศมีการทำงาน (ม.)
|5.8
|ความจุถังน้ำดี (ลิตร)
|1.7
|ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร)
|2.9
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สายไฟ (ม.)
|3.6
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.26
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 1.9 ม.
- หัวซักเบาะ: 88 มม.
- หัวซักสำหรับซอกแคบ
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
- ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว
อุปกรณ์
- ที่จัดเก็บสาย
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันทำความสะอาดถังน้ำเสียและสายดูด
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นพรม
- เบาะ
- เบาะรถยนต์