เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 3 Compact

เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ทรงพลังและประหยัดพลังงาน โดดเด่นด้วยการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ เช่น เบาะนั่ง รวมถึงการออกแบบกะทัดรัดและฟังก์ชันทำความสะอาดระบบ เพื่อรักษาความสะอาดของตัวเครื่องเอง

การทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยและการออกแบบกะทัดรัด: เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 3 Compact Home เป็นโซลูชันที่ทรงพลัง ประหยัดพลังงาน และปราศจากสารตกค้าง สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอ ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด ตัวเครื่องจึงจัดการง่าย และสามารถเก็บเพื่อประหยัดพื้นที่ ทำให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยอย่างสะดวก แม้ในกรณีที่เกิดคราบสกปรกโดยไม่คาดคิด สิ่งสกปรกจะถูกกำจัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เฟอร์นิเจอร์บุผ้า พรม พรมทางเดิน และพรมขนาดเล็ก สายดูดยาวและยืดหยุ่นพร้อมสายจ่ายน้ำยาที่ติดตั้งมาในตัว รับประกันความสะดวกและความยืดหยุ่นสูง แม้ในพื้นที่เข้าถึงยาก สายไฟยาวช่วยให้เคลื่อนที่ได้ในรัศมีสูงสุด ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บที่สะดวกบนตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจึงอยู่ในมือเสมอ ระบบถัง 2-in-1 ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และหลังการทำความสะอาด ตัวเครื่องยังโดดเด่นด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดระบบ เพื่อป้องกันการเกิดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมหัวฉีดแบบสเปรย์แล้วดูดกลับสำหรับเบาะ, หัวฉีดซอกมุมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ และน้ำยาทำความสะอาด

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 3 Compact: เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว การทำความสะอาดที่รวดเร็วและไร้ความยุ่งยาก ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ ที่มีประสิทธิภาพ ผสานกับมอเตอร์ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 3 Compact: อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยได้อย่างง่ายดาย
หัวดูดแบบสเปรย์สำหรับเบาะช่วยขจัดสิ่งสกปรกฝังลึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขณะที่หัวดูดแบบสเปรย์สำหรับร่องลึกทำให้การทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากเป็นเรื่องง่าย สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 3 Compact: ฟังก์ชันล้างทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัย
หลังการทำความสะอาด เครื่องสามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยฟังก์ชันล้างถังน้ำเสียและสายดูด ซึ่งช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้าง และป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการสะสมของแบคทีเรีย สามารถจัดเก็บเครื่องได้ทันทีหลังการทำความสะอาด
ดีไซน์กะทัดรัดเป็นพิเศษ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
  • มีความยืดหยุ่นแม้ในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
  • พร้อมด้ามจับที่ใช้งานได้จริงเพื่อการขนย้ายอุปกรณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
  • ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • การเติมน้ำสะอาดในถังที่ทำได้อย่างง่ายดาย
  • การถอดและเทถังน้ำเสียได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
  • สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด
  • สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด
  • มาพร้อมข้อต่อหมุนที่สายได้รอบทิศทาง เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น
การจัดเก็บสายและอุปกรณ์เสริมอย่างเป็นระเบียบ
  • สามารถขนย้ายได้ง่ายด้วยมือเดียว – อุปกรณ์เสริมทั้งหมดและสายสามารถจัดเก็บได้โดยตรงบนตัวเครื่อง
  • อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องเสมอ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
พื้นที่จัดเก็บสำหรับอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก
  • สะดวกสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวระหว่างการทำความสะอาด
  • เหมาะสำหรับฟองน้ำ ผ้า และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ
การใช้งานที่ง่ายและสะดวก
  • ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
  • พร้อมทำความสะอาดทันที
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

Rated input power (วัตต์) 500
รัศมีการทำงาน (ม.) 5.8
ความจุถังน้ำดี (ลิตร) 1.7
ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร) 2.9
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สายไฟ (ม.) 3.6
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.26
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 450 x 225 x 260

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 1.9 ม.
  • หัวซักเบาะ: 88 มม.
  • หัวซักสำหรับซอกแคบ
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
  • ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว

อุปกรณ์

  • ที่จัดเก็บสาย
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
  • ฟังก์ชันทำความสะอาดถังน้ำเสียและสายดูด
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นพรม
  • เบาะ
  • เบาะรถยนต์
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด