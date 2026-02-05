เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4 Plus

เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4 ช่วยทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอได้อย่างทั่วถึงจนถึงเส้นใย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ผู้ที่แพ้ฝุ่น หรือครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง

การทำความสะอาดล้ำลึกผสานกับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และฟังก์ชันอเนกประสงค์:เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4 ด้วยการออกแบบให้ตามหลังที่น่าดึงดูด ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอได้อย่างถูกสุขลักษณะจนถึงเส้นใย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ผู้ที่แพ้ฝุ่น และครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ผ่านการทดสอบจาก Kärcher ให้ผลการทำความสะอาดดีที่สุด: น้ำสะอาดที่ถูกผสมกับน้ำยาทำความสะอาดพรม Kärcher RM 519 จะถูกพ่นลึกเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอภายใต้แรงดัน จากนั้นดูดกลับขึ้นพร้อมกับสิ่งสกปรกที่หลุดออก เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1 ทำงานได้ทั้งเป็นเครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้งอย่างเต็มรูปแบบ ถังน้ำสะอาดขนาดใหญ่ 4 ลิตร แบบโปร่งใส ทนแรงกระแทก และถอดออกได้ ทำให้เติมและเทน้ำได้ง่าย น้ำเสียที่ดูดขึ้นมาจะถูกเก็บในถัง ด้ามจับ 3-in-1 ถูกออกแบบเพื่อให้การถือ, เปิด, ปิด และเทน้ำออกจากถังเป็นเรื่องง่ายและสะดวก อุปกรณ์เสริมที่ให้มาสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบบนตัวเครื่อง เครื่องทำความสะอาดนี้ทำความสะอาดง่ายหลังการใช้งาน เพื่อให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็วด้วยวิธีการฉีดสเปรย์น้ำยาซักพรมและดูดกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว
ถังเก็บน้ำสะอาดถอดเปลี่ยนได้
ถังเก็บน้ำสะอาดถอดเปลี่ยนได้
ถังน้ำสะอาดเติมและเทออกได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดหัวเครื่อง ถังทนแรงกระแทกและเป็นแบบโปร่งใสเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน ถังน้ำสะอาดสามารถสอดเข้ากับเครื่องได้อย่างง่ายดาย
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด มือจับพร้อมฟังก์ชันล็อคเพื่อการฉีดสเปรย์ต่อเนื่องเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1
  • ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการสเปรย์แล้วดูดกลับบนพื้นผิวสิ่งทอ หรือการดูดฝุ่นเปียกและแห้งบนพรมและพื้นแข็งโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม
ด้ามจับ 3-in-1 สะดวกสบาย
  • ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายทั้งตอนยกเครื่อง, เปิด-ปิด หรือเทน้ำออก
อุปกรณ์เสริมตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการซักพรมและการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
  • การติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • เพิ่มความสะดวกด้วย หัวฉีดพื้นแบบสเปรย์เอ็กซ์แทรกชันแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับพื้นที่พรมขนาดใหญ่
  • ใช้งานได้หลากหลายด้วย อุปกรณ์เสริมหลายประเภท สำหรับการดูดฝุ่นแห้งและเปียก เช่น หัวดูดพื้นสำหรับใช้กับพื้นแข็งและพรม และยังเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมหลายชนิดของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
ตัวเลือกการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบาย
  • จัดเก็บอุปกรณ์เสริมและสายฉีดสเปรย์และสายดูดกลับ ได้อย่างเป็นระเบียบบนตัวเครื่องและชั้นวางขนาดเล็ก ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ
  • ชั้นวางอเนกประสงค์บนเครื่อง สำหรับเก็บฟองน้ำ ผ้า หรืออุปกรณ์เล็ก ๆ ให้อยู่ในมือขณะทำความสะอาด
  • ตะขอแขวนสายไฟ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บสายไฟ
ตัวเครื่องแข็งแรง และถังน้ำสะอาดทนต่อแรงกระแทก
  • สร้างมาเพื่อความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

Rated input power (วัตต์) 1000
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 227
ความจุถังน้ำดี (ลิตร) 4
ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร) 4
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สายไฟ (ม.) 6
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 7.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 12.209
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 430 x 385 x 535
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • ท่อสำหรับฉีดและดูดกลับ: 2 ชิ้นส่วน, 0.5 ม., พลาสติก
  • หัวซักพรมพร้อมอะแดปเตอร์สำหรับพื้นแข็ง: 227 มม.
  • หัวซักเบาะ: 88 มม.
  • หัวซักสำหรับซอกแคบ
  • หัวดูดสำหรับดูดทั้งเปียกและแห้ง: หัวดูด สำหรับพื้นแข็งและพรม
  • หัวดูดตามซอก
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • ตัวกรองโฟม
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 1 ลิตร
  • ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน
  • ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว

อุปกรณ์

  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นพรม
  • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
  • พื้นปูพรม
  • เบาะรถยนต์
  • เหมาะสำหรับ สิ่งทอภายในบ้าน เช่น ผ้าม่าน หรือปลอกหมอน
  • ที่นอน
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด