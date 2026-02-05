เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4 Plus
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4 ช่วยทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอได้อย่างทั่วถึงจนถึงเส้นใย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ผู้ที่แพ้ฝุ่น หรือครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง
การทำความสะอาดล้ำลึกผสานกับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และฟังก์ชันอเนกประสงค์:เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4 ด้วยการออกแบบให้ตามหลังที่น่าดึงดูด ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอได้อย่างถูกสุขลักษณะจนถึงเส้นใย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ผู้ที่แพ้ฝุ่น และครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ผ่านการทดสอบจาก Kärcher ให้ผลการทำความสะอาดดีที่สุด: น้ำสะอาดที่ถูกผสมกับน้ำยาทำความสะอาดพรม Kärcher RM 519 จะถูกพ่นลึกเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอภายใต้แรงดัน จากนั้นดูดกลับขึ้นพร้อมกับสิ่งสกปรกที่หลุดออก เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1 ทำงานได้ทั้งเป็นเครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้งอย่างเต็มรูปแบบ ถังน้ำสะอาดขนาดใหญ่ 4 ลิตร แบบโปร่งใส ทนแรงกระแทก และถอดออกได้ ทำให้เติมและเทน้ำได้ง่าย น้ำเสียที่ดูดขึ้นมาจะถูกเก็บในถัง ด้ามจับ 3-in-1 ถูกออกแบบเพื่อให้การถือ, เปิด, ปิด และเทน้ำออกจากถังเป็นเรื่องง่ายและสะดวก อุปกรณ์เสริมที่ให้มาสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบบนตัวเครื่อง เครื่องทำความสะอาดนี้ทำความสะอาดง่ายหลังการใช้งาน เพื่อให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็วด้วยวิธีการฉีดสเปรย์น้ำยาซักพรมและดูดกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว
ถังเก็บน้ำสะอาดถอดเปลี่ยนได้ถังน้ำสะอาดเติมและเทออกได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดหัวเครื่อง ถังทนแรงกระแทกและเป็นแบบโปร่งใสเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน ถังน้ำสะอาดสามารถสอดเข้ากับเครื่องได้อย่างง่ายดาย
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด มือจับพร้อมฟังก์ชันล็อคเพื่อการฉีดสเปรย์ต่อเนื่องเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1
- ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการสเปรย์แล้วดูดกลับบนพื้นผิวสิ่งทอ หรือการดูดฝุ่นเปียกและแห้งบนพรมและพื้นแข็งโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม
ด้ามจับ 3-in-1 สะดวกสบาย
- ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายทั้งตอนยกเครื่อง, เปิด-ปิด หรือเทน้ำออก
อุปกรณ์เสริมตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการซักพรมและการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
- การติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- เพิ่มความสะดวกด้วย หัวฉีดพื้นแบบสเปรย์เอ็กซ์แทรกชันแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับพื้นที่พรมขนาดใหญ่
- ใช้งานได้หลากหลายด้วย อุปกรณ์เสริมหลายประเภท สำหรับการดูดฝุ่นแห้งและเปียก เช่น หัวดูดพื้นสำหรับใช้กับพื้นแข็งและพรม และยังเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมหลายชนิดของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
ตัวเลือกการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบาย
- จัดเก็บอุปกรณ์เสริมและสายฉีดสเปรย์และสายดูดกลับ ได้อย่างเป็นระเบียบบนตัวเครื่องและชั้นวางขนาดเล็ก ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ
- ชั้นวางอเนกประสงค์บนเครื่อง สำหรับเก็บฟองน้ำ ผ้า หรืออุปกรณ์เล็ก ๆ ให้อยู่ในมือขณะทำความสะอาด
- ตะขอแขวนสายไฟ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บสายไฟ
ตัวเครื่องแข็งแรง และถังน้ำสะอาดทนต่อแรงกระแทก
- สร้างมาเพื่อความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|Rated input power (วัตต์)
|1000
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|227
|ความจุถังน้ำดี (ลิตร)
|4
|ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร)
|4
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สายไฟ (ม.)
|6
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|7.6
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|12.209
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|430 x 385 x 535
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- ท่อสำหรับฉีดและดูดกลับ: 2 ชิ้นส่วน, 0.5 ม., พลาสติก
- หัวซักพรมพร้อมอะแดปเตอร์สำหรับพื้นแข็ง: 227 มม.
- หัวซักเบาะ: 88 มม.
- หัวซักสำหรับซอกแคบ
- หัวดูดสำหรับดูดทั้งเปียกและแห้ง: หัวดูด สำหรับพื้นแข็งและพรม
- หัวดูดตามซอก
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- ตัวกรองโฟม
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 1 ลิตร
- ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน
- ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว
อุปกรณ์
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นพรม
- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
- พื้นปูพรม
- เบาะรถยนต์
- เหมาะสำหรับ สิ่งทอภายในบ้าน เช่น ผ้าม่าน หรือปลอกหมอน
- ที่นอน