เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 5

SE 5 เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอ เช่น พรมหรือเบาะ พร้อมมอบความสะอาดในระดับลึกถึงเส้นใย เหมาะสำหรับครอบครัว ผู้ที่มีอาการแพ้ และบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง

SE 5 เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ การทำความสะอาดล้ำลึกผสานกับการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย มอบความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยบนพื้นผิวสิ่งทอหลายประเภท เช่น พรมปูพื้น เบาะ เฟอร์นิเจอร์ พรมปูพื้น บันไดปูพรม ที่นอน ผนังตกแต่ง และเบาะรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ได้รับการพิสูจน์จาก Kärcher ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด ด้วยการใช้น้ำสะอาดผสมกับน้ำยาทำความสะอาดพรม Kärcher RM 519 จะถูกฉีดเข้าไปลึกถึงเส้นใยสิ่งทอภายใต้แรงดัน และดูดกลับออกมาพร้อมกับสิ่งสกปรกที่หลุดออก – เหมาะสำหรับครอบครัว ผู้ที่มีอาการแพ้ และบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง SE 5 เป็นผลิตภัณฑ์ 3-in-1 แบบอเนกประสงค์ที่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งเต็มรูปแบบได้ด้วยอุปกรณ์เสริมมากมาย และยังมีคุณสมบัติเด่นอื่น ๆ ได้แก่ ระบบ 2 ถังแยกถังน้ำสะอาดและถังน้ำเสียที่ถอดออกได้ ด้ามจับแบบจับถนัดมือเพื่อ การเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย และที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกบนตัวเครื่อง ตัวเครื่องสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 5: เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ เทคโนโลยีการสเปรย์แล้วดูดกลับที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 5: ระบบ 2 ถังที่ใช้งานง่าย
ถังแยก 2 ถัง สำหรับน้ำสะอาดและน้ำเสีย พร้อมที่จับสำหรับพกพา การถอดและเทถังน้ำเสียได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 5: สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด มือจับพร้อมฟังก์ชันล็อคเพื่อการฉีดสเปรย์ต่อเนื่องเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1
  • ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการสเปรย์แล้วดูดกลับบนพื้นผิวสิ่งทอ หรือการดูดฝุ่นเปียกและแห้งบนพรมและพื้นแข็งโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม
อุปกรณ์เสริมตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการซักพรมและการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
  • การติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • หัวซักพรมพร้อมด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นพรมขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย
  • ใช้งานได้หลากหลายด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการดูดฝุ่นเปียกและแห้ง เช่น หัวดูดฝุ่นแห้งที่สามารถสลับการใช้งานได้ และยังรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมจำนวนมากสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้ง
ตัวเลือกการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบาย
  • อุปกรณ์เสริมพร้อมสายฉีดและดูดกลับที่สามารถเก็บไว้บนตัวเครื่องได้ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ทำความสะอาดง่ายด้วยไส้กรองแบบแบน
  • การดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งที่ทำงานต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องหยุดทำความสะอาดเพื่อเปลี่ยนไส้กรอง
  • ดูดฝุ่นได้อย่างหมดจดด้วยประสิทธิภาพการดูดฝุ่นที่ดี
  • ฝาครอบไส้กรองแยกออกมาเพื่อการถอดไส้กรองที่สะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
การออกแบบที่สวยงามพร้อมปุ่มขนาดใหญ่และตัวล็อคหมุนที่ใช้งานได้สะดวก
  • สำหรับการใช้งานที่ง่าย
ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ทำให้การขนย้ายตัวเครื่องเรื่องง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (วัตต์) 1000
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 227
ความจุถังน้ำดี (ลิตร) 4
ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร) 4
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
สายไฟ (ม.) 6
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 7.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 424 x 320 x 466
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • ท่อสำหรับฉีดและดูดกลับ: 2 ชิ้นส่วน, 0.5 ม., พลาสติก
  • หัวซักพรมพร้อมอะแดปเตอร์สำหรับพื้นแข็ง: 227 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • หัวดูดฝุ่น: สามารถสลับได้
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • แผ่นกรองจีบแบน: มาตรฐาน
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
  • ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน
  • ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว

อุปกรณ์

  • ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นพรม
  • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
  • พื้นปูพรม
  • เบาะรถยนต์
  • เหมาะสำหรับ สิ่งทอภายในบ้าน เช่น ผ้าม่าน หรือปลอกหมอน
  • ที่นอน
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด