SE 5 เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอ เช่น พรมหรือเบาะ พร้อมมอบความสะอาดในระดับลึกถึงเส้นใย เหมาะสำหรับครอบครัว ผู้ที่มีอาการแพ้ และบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
SE 5 เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ การทำความสะอาดล้ำลึกผสานกับการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย มอบความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยบนพื้นผิวสิ่งทอหลายประเภท เช่น พรมปูพื้น เบาะ เฟอร์นิเจอร์ พรมปูพื้น บันไดปูพรม ที่นอน ผนังตกแต่ง และเบาะรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ได้รับการพิสูจน์จาก Kärcher ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด ด้วยการใช้น้ำสะอาดผสมกับน้ำยาทำความสะอาดพรม Kärcher RM 519 จะถูกฉีดเข้าไปลึกถึงเส้นใยสิ่งทอภายใต้แรงดัน และดูดกลับออกมาพร้อมกับสิ่งสกปรกที่หลุดออก – เหมาะสำหรับครอบครัว ผู้ที่มีอาการแพ้ และบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง SE 5 เป็นผลิตภัณฑ์ 3-in-1 แบบอเนกประสงค์ที่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งเต็มรูปแบบได้ด้วยอุปกรณ์เสริมมากมาย และยังมีคุณสมบัติเด่นอื่น ๆ ได้แก่ ระบบ 2 ถังแยกถังน้ำสะอาดและถังน้ำเสียที่ถอดออกได้ ด้ามจับแบบจับถนัดมือเพื่อ การเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย และที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกบนตัวเครื่อง ตัวเครื่องสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ เทคโนโลยีการสเปรย์แล้วดูดกลับที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว
ระบบ 2 ถังที่ใช้งานง่ายถังแยก 2 ถัง สำหรับน้ำสะอาดและน้ำเสีย พร้อมที่จับสำหรับพกพา การถอดและเทถังน้ำเสียได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด มือจับพร้อมฟังก์ชันล็อคเพื่อการฉีดสเปรย์ต่อเนื่องเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1
- ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการสเปรย์แล้วดูดกลับบนพื้นผิวสิ่งทอ หรือการดูดฝุ่นเปียกและแห้งบนพรมและพื้นแข็งโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม
อุปกรณ์เสริมตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการซักพรมและการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
- การติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- หัวซักพรมพร้อมด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นพรมขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย
- ใช้งานได้หลากหลายด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการดูดฝุ่นเปียกและแห้ง เช่น หัวดูดฝุ่นแห้งที่สามารถสลับการใช้งานได้ และยังรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมจำนวนมากสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้ง
ตัวเลือกการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบาย
- อุปกรณ์เสริมพร้อมสายฉีดและดูดกลับที่สามารถเก็บไว้บนตัวเครื่องได้ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ทำความสะอาดง่ายด้วยไส้กรองแบบแบน
- การดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งที่ทำงานต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องหยุดทำความสะอาดเพื่อเปลี่ยนไส้กรอง
- ดูดฝุ่นได้อย่างหมดจดด้วยประสิทธิภาพการดูดฝุ่นที่ดี
- ฝาครอบไส้กรองแยกออกมาเพื่อการถอดไส้กรองที่สะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
การออกแบบที่สวยงามพร้อมปุ่มขนาดใหญ่และตัวล็อคหมุนที่ใช้งานได้สะดวก
- สำหรับการใช้งานที่ง่าย
ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ทำให้การขนย้ายตัวเครื่องเรื่องง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (วัตต์)
|1000
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|227
|ความจุถังน้ำดี (ลิตร)
|4
|ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร)
|4
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|สายไฟ (ม.)
|6
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|7.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|424 x 320 x 466
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- ท่อสำหรับฉีดและดูดกลับ: 2 ชิ้นส่วน, 0.5 ม., พลาสติก
- หัวซักพรมพร้อมอะแดปเตอร์สำหรับพื้นแข็ง: 227 มม.
- หัวดูดตามซอก
- หัวดูดฝุ่น: สามารถสลับได้
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- แผ่นกรองจีบแบน: มาตรฐาน
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีซักพรม RM 519, 100 มล.
- ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน
- ระบบ 2-in-1 เพื่อความสะดวกสบาย: สายสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับในตัว
อุปกรณ์
- ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นพรม
- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
- พื้นปูพรม
- เบาะรถยนต์
- เหมาะสำหรับ สิ่งทอภายในบ้าน เช่น ผ้าม่าน หรือปลอกหมอน
- ที่นอน