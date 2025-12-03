ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5

เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ: ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย KB 5 พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วและโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด

ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย KB 5 เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับพื้นแข็งและพรม KB 5 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นในรูปแบบกะทัดรัด ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเบาและประหยัดพื้นที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ด้วยแปรงอเนกประสงค์ ด้วยข้อต่อคู่ที่ยืดหยุ่น ทำให้สามารถวางระหว่างเก้าอี้และใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย ทำความสะอาดบันไดโดยไม่มีปัญหา และกวาดไปจนถึงขอบมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ตามหลักสรีระศาสตร์โดยไม่ต้องก้มตัว และมีฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติ รวมถึงถังเก็บสิ่งสกปรกที่สะดวกซึ่งสามารถถอดออกจากด้านข้างได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5: ระบบทำความสะอาดแบบปรับได้ของคาร์เชอร์
ระบบทำความสะอาดแบบปรับได้ของคาร์เชอร์
ขจัดสิ่งสกปรกได้จริงในทุกพื้นผิว นวัตกรรมการออกแบบของถังเก็บฝุ่นที่ทำให้การกวาดฝุ่นได้ดีที่สุด รูปทรงภายในออกแบบใหม่เพื่อการกวาดที่เหมาะสมที่สุด
ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5: ถังขยะสามารถถอดและเปลี่ยนได้ง่าย
ถังขยะสามารถถอดและเปลี่ยนได้ง่าย
ถอดถังเก็บฝุ่นทิ้งได้รวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5: ข้อต่อแบบยืดหยุ่น
ข้อต่อแบบยืดหยุ่น
ด้ามจับสามารถปรับทิศทางได้อย่างง่ายดาย ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เข้าถึงทุกซอกของเฟอร์นิเจอร์
สวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ
  • สวิตช์เปิดและปิดง่าย
  • รวดเร็วและใช้งานง่าย
  • ไม่จำเป็นต้องก้ม
แปรงอเนกประสงค์
  • เหมาะสำหรับกวาดสิ่งสกปรกทั้งบนพื้นเรียบและพื้นพรม
  • กำจัดเส้นผมได้ง่าย
  • เก็บกวาดได้ทุกซอกมุม
แปรงอเนกประสงค์ถอดและเปลี่ยนได้ง่าย
  • ใช้งานง่ายด้วยมือข้างเดียว
  • แปรงกวาดที่ใช้ได้ทุกพื้นผิว
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  • ทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้ถึง 30 นาทีบนพื้นเรียบ
  • ไม่มีผลต่อหน่วยความจำ
  • พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
  • จัดเก็บง่าย ประหยัดพื้นที่
  • สามารถเก็บไว้ได้ทุกที่ที่ต้องการ
สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
  • ตั้งไว้ได้สะดวกเมื่อต้องการพักจากการใช้งาน
น้ำหนักเบา
  • เคลื่อนที่ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
ความกว้างในการทำงานของแปรงอเนกประสงค์ (มม.) 210
ความจุ (มล.) 370
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์) 3.6
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นเรียบ (นาที) 30
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นพรม (นาที) 20
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 100 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 0.8
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก) 1.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.476
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์

  • แปรงอเนกประสงค์: สามารถถอดได้
ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5
ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5
ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5
ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • พื้นพรม
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • บันได