ไม้กวาดไฟฟ้า KB 5
เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ: ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย KB 5 พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วและโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด
ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย KB 5 เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับพื้นแข็งและพรม KB 5 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นในรูปแบบกะทัดรัด ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเบาและประหยัดพื้นที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ด้วยแปรงอเนกประสงค์ ด้วยข้อต่อคู่ที่ยืดหยุ่น ทำให้สามารถวางระหว่างเก้าอี้และใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย ทำความสะอาดบันไดโดยไม่มีปัญหา และกวาดไปจนถึงขอบมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ตามหลักสรีระศาสตร์โดยไม่ต้องก้มตัว และมีฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติ รวมถึงถังเก็บสิ่งสกปรกที่สะดวกซึ่งสามารถถอดออกจากด้านข้างได้
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบทำความสะอาดแบบปรับได้ของคาร์เชอร์ขจัดสิ่งสกปรกได้จริงในทุกพื้นผิว นวัตกรรมการออกแบบของถังเก็บฝุ่นที่ทำให้การกวาดฝุ่นได้ดีที่สุด รูปทรงภายในออกแบบใหม่เพื่อการกวาดที่เหมาะสมที่สุด
ถังขยะสามารถถอดและเปลี่ยนได้ง่ายถอดถังเก็บฝุ่นทิ้งได้รวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ข้อต่อแบบยืดหยุ่นด้ามจับสามารถปรับทิศทางได้อย่างง่ายดาย ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เข้าถึงทุกซอกของเฟอร์นิเจอร์
สวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ
- สวิตช์เปิดและปิดง่าย
- รวดเร็วและใช้งานง่าย
- ไม่จำเป็นต้องก้ม
แปรงอเนกประสงค์
- เหมาะสำหรับกวาดสิ่งสกปรกทั้งบนพื้นเรียบและพื้นพรม
- กำจัดเส้นผมได้ง่าย
- เก็บกวาดได้ทุกซอกมุม
แปรงอเนกประสงค์ถอดและเปลี่ยนได้ง่าย
- ใช้งานง่ายด้วยมือข้างเดียว
- แปรงกวาดที่ใช้ได้ทุกพื้นผิว
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
- ทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้ถึง 30 นาทีบนพื้นเรียบ
- ไม่มีผลต่อหน่วยความจำ
- พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
- จัดเก็บง่าย ประหยัดพื้นที่
- สามารถเก็บไว้ได้ทุกที่ที่ต้องการ
สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
- ตั้งไว้ได้สะดวกเมื่อต้องการพักจากการใช้งาน
น้ำหนักเบา
- เคลื่อนที่ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|ความกว้างในการทำงานของแปรงอเนกประสงค์ (มม.)
|210
|ความจุ (มล.)
|370
|แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
|3.6
|ระยะเวลาการทำงานบนพื้นเรียบ (นาที)
|30
|ระยะเวลาการทำงานบนพื้นพรม (นาที)
|20
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|100 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|0.8
|น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก)
|1.2
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.476
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
อุปกรณ์
- แปรงอเนกประสงค์: สามารถถอดได้
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- พื้นพรม
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- บันได