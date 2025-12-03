ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2

ไม้ถูพื้นไฟฟ้า รุ่น EWM 2 ให้คุณถูบ้านได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ หรือไม่จำเป็นต้องใช้แรงขัดถู ด้วยถังน้ำสะอาดและถังเห็บน้ำเสียในตัว ทำให้พื้นผิวสะอาดกว่าใช้ไม้ถูพื้นทั่วไปถึง 20%*

ไม้ถูพื้นไฟฟ้า รุ่น EWM 2 ให้คุณถูบ้านได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ถังน้ำ ไม่เปลืองแรง ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์ มีถังเก็บน้ำสะอาดและถังน้ำเสีย ลูกกลิ้งที่หมุนได้จะถูกทำให้เปียกด้วยน้ำสะอาดตลอดเวลา ในขณะที่สิ่งสกปรกที่สะสมมาจะตกลงในถังเก็บน้ำเสีย ช่วยให้พื้นสะอาดกว่าไม้ถูพื้นทั่วไปถึง 20%* รูปทรงเพรียวบางและข้อต่อที่ยืดหยุ่น ไม่เพียงเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บอีกด้วย เวลาในการทำให้พื้นแห้งไม่เกินสองนาที จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนพื้นแข็งทุกประเภท เช่น กระเบื้อง ปาร์เก้ ลามิเนต พีวีซี และพื้นยางแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังมีระยะเวลาใกว่า 20 นาที ช่วยให้คุณทำความสะอาดพื้นที่บนพื้นได้มากถึง 60 ตร.ม.

คุณสมบัติและจุดเด่น
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2: ขจัดคราบสกปรกและถูแบบหมาดๆ
แทนที่ม็อบและถังซักแบบเดิม ทำความสะอาดได้ถึงขอบกำแพง
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2: ไม้ถูพื้นไฟฟ้าจะสะอาดกว่าและสะดวกกว่ามากไม้ถูพื้นธรรมดาถึง 20 เปอร์เซ็นต์
ระบบ 2 ถัง: การทำให้ลูกกลิ้งเปียกอย่างตลอดเวลาจากถังน้ำสะอาดในขณะที่สิ่งสกปรกถูกรวบรวมในถังน้ำเสีย ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู ลูกกลิ้งสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 60 °C
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2: การออกแบบผลิตภัณฑ์ Slimline และหัวตั้งพื้นพร้อมข้อต่อหมุน
ทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และรอบๆ วัตถุต่างๆได้อย่างง่ายดาย เคลื่อนย้ายง่ายและใช้งานได้สะดวกด้วยผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา พื้นที่จัดเก็บขนาดกะทัดรัด
เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท (เช่น ปิดผนึก ทาน้ำมัน ปาร์เก้เคลือบแว็กซ์ ลามิเนต กระเบื้อง พีวีซี ไวนิล)
  • ความชื้นตกค้างต่ำหมายความว่าสามารถเดินบนพื้นได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณ 2 นาที
  • น้ำยาทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลสำหรับพื้นทุกประเภท
ประมาณ เวลาทำงาน 20 นาทีด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  • ความคล่องตัวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กไฟ – ไม่ต้องเปลี่ยนปลั๊กบ่อยครั้ง
  • น้าจอ LED แบบสามระดับทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่าย
แท่นวางเครื่องพร้อมที่เก็บแปรงลูกกลิ้ง
  • จัดเก็บอุปกรณ์เสริมและตัวเครื่องได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 120 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม) ประมาณ 60
ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.) 360
ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.) 140
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.) 300
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที) ประมาณ 2
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์) 7.2 - 7.4
ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง) 2.5
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที) ประมาณ 20
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) 4
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 2.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.29
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 305 x 226 x 1220

* EWM 2 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นแบบทั่วไปในหมวดการทดสอบ "การเช็ด" หมายถึงผลการทดสอบโดยเฉลี่ยสำหรับประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการทำความสะอาดตามขอบ

Scope of supply

  • ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 2 ชิ้นส่วน
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
  • แท่นวางเครื่องพร้อมที่เก็บแปรงลูกกลิ้ง
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • สามารถใช้ทำความสะอาดกับพื้นแข็งเช่นไม้ปาร์เก้ลามิเนต, ไม้ก๊อก, เสื่อน้ำมัน
อุปกรณ์เสริม