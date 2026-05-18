ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2 ขจัดคราบง่าย ไม่ต้องหิ้วถังน้ำหรือออกแรงขัด สะอาดกว่าเดิม 20% แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่อง 20 นาที ตัวเครื่องเพรียวบาง จัดเก็บสะดวกและเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย

ทำความสะอาดคราบสกปรกและรอยเลอะได้ถึงขอบมุม โดยไม่ต้องใช้ถังน้ำหรือออกแรงขัดให้เหนื่อย ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2 มาพร้อมระบบถังคู่ (แยกน้ำสะอาดและน้ำเสีย) ที่จะทำให้ไม้ถูพื้นแบบเดิมๆ หมดความจำเป็นไปเลย ขณะใช้งาน ลูกกลิ้งหมุนจะถูกทำให้ด้วยน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลา ส่วนสิ่งสกปรกที่ถูกเก็บขึ้นมาจะถูกแยกไปไว้ในถังน้ำเสียโดยเฉพาะ เพื่อความสะอาดถูกสุขอนามัยอย่างแท้จริง! ด้วยเทคโนโลยีการหมุน (Spin technology) ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้สูงถึง 99%** และให้พื้นสะอาดกว่าการใช้ไม้ถูพื้นทั่วไปถึง 20%* นอกจากนี้ EWM 2 ยังมีดีไซน์ที่เพรียวบางและข้อต่อที่หมุนได้อย่างคล่องตัว ทำให้ทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและจัดเก็บได้โดยประหยัดพื้นที่ พื้นจะแห้งไวภายในเวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น จึงเหมาะสำหรับใช้กับพื้นแข็งทุกประเภท (เช่น กระเบื้อง, ไม้ปาร์เก้, ลามิเนต, PVC และไวนิล) มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทรงพลัง ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 20 นาที ซึ่งช่วยให้คุณทำความสะอาดพื้นที่ได้กว้างถึง 60 ตร.ม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ขจัดคราบสกปรกและถูแบบหมาดๆ
แทนที่ม็อบและถังซักแบบเดิม ทำความสะอาดได้ถึงขอบกำแพง
สะอาดกว่าการใช้ม็อบถูพื้นทั่วไปถึง 20%¹⁾ พร้อมมอบความสะดวกสบายที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน
ระบบถังคู่พร้อมเทคโนโลยี Hygienic!Spin: จ่ายน้ำสะอาดจากถังเก็บน้ำเข้าสู่ลูกกลิ้งอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน ในขณะที่สิ่งสกปรกจะถูกแยกไปเก็บไว้ในถังน้ำเสียโดยเฉพาะ ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้สูงถึง 99%²⁾ ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู ลูกกลิ้ง Pure!Roll สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 60 °C
การออกแบบผลิตภัณฑ์ Slimline และหัวตั้งพื้นพร้อมข้อต่อหมุน
ทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และรอบๆ วัตถุต่างๆได้อย่างง่ายดาย เคลื่อนย้ายง่ายและใช้งานได้สะดวกด้วยผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา พื้นที่จัดเก็บขนาดกะทัดรัด
เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท (เช่น ปิดผนึก ทาน้ำมัน ปาร์เก้เคลือบแว็กซ์ ลามิเนต กระเบื้อง พีวีซี ไวนิล)
  • ความชื้นตกค้างต่ำหมายความว่าสามารถเดินบนพื้นได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณ 2 นาที
  • น้ำยาทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลสำหรับพื้นทุกประเภท
ประมาณ เวลาทำงาน 20 นาทีด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  • ความคล่องตัวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กไฟ – ไม่ต้องเปลี่ยนปลั๊กบ่อยครั้ง
  • น้าจอ LED แบบสามระดับทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่าย
แท่นวางเครื่องพร้อมที่เก็บแปรงลูกกลิ้ง
  • จัดเก็บอุปกรณ์เสริมและตัวเครื่องได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 120 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม) ประมาณ 60
ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.) 360
ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.) 140
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.) 300
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที) ประมาณ 2
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์) 7.2 - 7.4
ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง) 2.5
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที) ประมาณ 20
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) 4
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 2.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 305 x 226 x 1220

¹⁾ รุ่น EWM 2 ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถูพื้นแบบใช้ผ้าหุ้มทั่วไปถึง 20% ในหมวดการทดสอบ "การถูพื้น" โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการทำความสะอาดตามขอบ

Scope of supply

  • ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 2 ชิ้นส่วน
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
  • แท่นวางเครื่องพร้อมที่เก็บแปรงลูกกลิ้ง
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
