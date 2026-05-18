ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2 ขจัดคราบง่าย ไม่ต้องหิ้วถังน้ำหรือออกแรงขัด สะอาดกว่าเดิม 20% แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่อง 20 นาที ตัวเครื่องเพรียวบาง จัดเก็บสะดวกและเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย
ทำความสะอาดคราบสกปรกและรอยเลอะได้ถึงขอบมุม โดยไม่ต้องใช้ถังน้ำหรือออกแรงขัดให้เหนื่อย ไม้ถูพื้นไฟฟ้า EWM 2 มาพร้อมระบบถังคู่ (แยกน้ำสะอาดและน้ำเสีย) ที่จะทำให้ไม้ถูพื้นแบบเดิมๆ หมดความจำเป็นไปเลย ขณะใช้งาน ลูกกลิ้งหมุนจะถูกทำให้ด้วยน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลา ส่วนสิ่งสกปรกที่ถูกเก็บขึ้นมาจะถูกแยกไปไว้ในถังน้ำเสียโดยเฉพาะ เพื่อความสะอาดถูกสุขอนามัยอย่างแท้จริง! ด้วยเทคโนโลยีการหมุน (Spin technology) ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้สูงถึง 99%** และให้พื้นสะอาดกว่าการใช้ไม้ถูพื้นทั่วไปถึง 20%* นอกจากนี้ EWM 2 ยังมีดีไซน์ที่เพรียวบางและข้อต่อที่หมุนได้อย่างคล่องตัว ทำให้ทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและจัดเก็บได้โดยประหยัดพื้นที่ พื้นจะแห้งไวภายในเวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น จึงเหมาะสำหรับใช้กับพื้นแข็งทุกประเภท (เช่น กระเบื้อง, ไม้ปาร์เก้, ลามิเนต, PVC และไวนิล) มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทรงพลัง ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 20 นาที ซึ่งช่วยให้คุณทำความสะอาดพื้นที่ได้กว้างถึง 60 ตร.ม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขจัดคราบสกปรกและถูแบบหมาดๆแทนที่ม็อบและถังซักแบบเดิม ทำความสะอาดได้ถึงขอบกำแพง
สะอาดกว่าการใช้ม็อบถูพื้นทั่วไปถึง 20%¹⁾ พร้อมมอบความสะดวกสบายที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนระบบถังคู่พร้อมเทคโนโลยี Hygienic!Spin: จ่ายน้ำสะอาดจากถังเก็บน้ำเข้าสู่ลูกกลิ้งอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน ในขณะที่สิ่งสกปรกจะถูกแยกไปเก็บไว้ในถังน้ำเสียโดยเฉพาะ ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้สูงถึง 99%²⁾ ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู ลูกกลิ้ง Pure!Roll สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 60 °C
การออกแบบผลิตภัณฑ์ Slimline และหัวตั้งพื้นพร้อมข้อต่อหมุนทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และรอบๆ วัตถุต่างๆได้อย่างง่ายดาย เคลื่อนย้ายง่ายและใช้งานได้สะดวกด้วยผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา พื้นที่จัดเก็บขนาดกะทัดรัด
เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท (เช่น ปิดผนึก ทาน้ำมัน ปาร์เก้เคลือบแว็กซ์ ลามิเนต กระเบื้อง พีวีซี ไวนิล)
- ความชื้นตกค้างต่ำหมายความว่าสามารถเดินบนพื้นได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณ 2 นาที
- น้ำยาทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลสำหรับพื้นทุกประเภท
ประมาณ เวลาทำงาน 20 นาทีด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
- ความคล่องตัวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กไฟ – ไม่ต้องเปลี่ยนปลั๊กบ่อยครั้ง
- น้าจอ LED แบบสามระดับทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่าย
แท่นวางเครื่องพร้อมที่เก็บแปรงลูกกลิ้ง
- จัดเก็บอุปกรณ์เสริมและตัวเครื่องได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|120 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม)
|ประมาณ 60
|ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.)
|360
|ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.)
|140
|หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
|300
|ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
|ประมาณ 2
|แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
|7.2 - 7.4
|ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
|2.5
|ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
|ประมาณ 20
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
|4
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|2.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.4
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|305 x 226 x 1220
¹⁾ รุ่น EWM 2 ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถูพื้นแบบใช้ผ้าหุ้มทั่วไปถึง 20% ในหมวดการทดสอบ "การถูพื้น" โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการทำความสะอาดตามขอบ
Scope of supply
- ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 2 ชิ้นส่วน
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
- แท่นวางเครื่องพร้อมที่เก็บแปรงลูกกลิ้ง
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- สิ่งสกปรก