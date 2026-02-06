ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 2 Battery (4V)

การทำความสะอาดที่ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ: เครื่องทำความสะอาดพื้น รุ่น FC 2-4 ขจัดสิ่งสกปรกในแต่ละวันทั้งแบบแห้งและเปียกในขั้นตอนเดียว รวมถึงแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องทำความสะอาดพื้น FC 2-4 สร้างความประทับใจด้วยดีไซน์ที่ตั้งได้เอง มีน้ำหนักเบาเพียง 2.2 กิโลกรัม พร้อมระบบเปิดและปิดอัตโนมัติ ในการใช้งานที่ง่ายด้วย การดึงที่จับของเครื่องทำความสะอาดนี้ไปด้านหลังเพื่อเริ่มต้นใช้งานและขจัดสิ่งสกปรกที่แห้งและเปียกในชีวิตประจำวันอย่างสะดวกสบายในขั้นตอนเดียว ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 นาที ต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ทำความสะอาด 70 ตารางเมตร หลังจากเปิดใช้งานตัวเครื่องแล้ว ระบบจะทำให้แปรงลูกกลิ้งเปียกน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการปล่อยน้ำจากถังน้ำสะอาดมาที่แปรงลูกกลิ้งโดยตรง ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นแข็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำความสะอาดได้จนถึงขอบและกำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้ง่ายด้วยตัวกรองเส้นผมในตัว ถังเก็บน้ำสกปรกที่ถูกสุขลักษณะในตัวยังช่วยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรกอีกด้วย สามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยตรงหลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จสิ้น พร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ ตัวแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher ที่ให้มาสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 2 Battery (4V): All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทุกชนิดทั้งแห้งและเปียกได้ในขั้นตอนเดียว
ประหยัดเวลา 50 เปอร์เซ็นต์: เทคโนโลยีการเก็บฝุ่นหยาบช่วยให้ถูทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องดูดฝุ่นก่อนล่วงหน้าให้ยุ่งยาก กำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ตัวกรองเส้นผมในตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดตามขอบมุมด้วยการออกแบบหัวพื้นแบบพิเศษ
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 2 Battery (4V): ไม้ถูพื้นไฟฟ้าจะสะอาดกว่าและสะดวกกว่ามากไม้ถูพื้นธรรมดาถึง 20 เปอร์เซ็นต์
ระบบ 2 ถัง: ทำให้แปรงลูกกลิ้งเปียกโดยตรงจากถังน้ำสะอาดในขณะที่สิ่งสกปรกถูกสะสมอยู่ในถังน้ำเสีย ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู ลูกกลิ้งสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 60 °C
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 2 Battery (4V): สวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ
สวิตช์เปิดและปิดง่าย รวดเร็วและใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องก้ม
แบตเตอรี่ Kärcher 4 โวลต์
  • ใช้งานได้ยาวนานและทรงพลังด้วย แบตเตอรี่ Li-Ion
  • แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher อื่นๆ ทั้งหมดได้
สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
  • ตั้งไว้ได้สะดวกเมื่อต้องการพักจากการใช้งาน
น้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัด
  • มีประโยชน์และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
ทำความสะอาดตัวเครื่องได้ง่าย
  • ทำความสะอาดแผ่นกรองเส้นผมอย่างง่ายดายด้วยแปรงทำความสะอาดที่ให้มา
  • ถังน้ำเสียสามารถเททิ้งได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ข้อต่อแบบยืดหยุ่น
  • ด้ามจับสามารถปรับทิศทางได้อย่างง่ายดาย
  • ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
  • ความคล่องตัวสูงทำให้สามารถทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายดาย
เงียบเป็นพิเศษ
  • ระดับเสียงที่น่าพอใจเพียง 55 dB
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 4 V ระบบแบตเตอรี่
ความจุถังน้ำดี (มล.) 200
ความจุถังน้ำเสีย (มล.) 100
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.) 180
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที) ประมาณ 2
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 55
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) nom. 3.6 - 3.7 - สูงสุด 4.2
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง) 2.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) ประมาณ 70 (2,5 แอมป์)
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) ประมาณ 20 (2,5 แอมป์)
ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแท่นชาร์จ 80%/100% (นาที) 130 / 150
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 1
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 2.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 3.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 220 x 240 x 1200

ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher มีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดดีขึ้นถึง 20% จากการทดสอบ "การม็อป" เมื่อเทียบกับไม้ม็อปพื้นทั่วไปที่มีผ้าม็อปทำความสะอาด หมายถึงผลการทดสอบโดยเฉลี่ยสำหรับประสิทธิภาพการทำความสะอาด การดูดฝุ่น และการทำความสะอาดขอบมุมต่างๆ

Scope of supply

  • รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ 2.5 แอมแปร์ชั่วโมง (1 ชิ้น)
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 4 โวลต์ (1 ชิ้น)
  • ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 1 ชิ้นส่วน
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
  • ที่จัดเก็บ
  • แปรงทำความสะอาด

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • สิ่งสกปรก
  • สิ่งสกปรกหยาบ
  • สิ่งสกปรกละเอียด
  • ฝุ่นแห้ง
  • All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก
