ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 2 Battery (4V)
การทำความสะอาดที่ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ: เครื่องทำความสะอาดพื้น รุ่น FC 2-4 ขจัดสิ่งสกปรกในแต่ละวันทั้งแบบแห้งและเปียกในขั้นตอนเดียว รวมถึงแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องทำความสะอาดพื้น FC 2-4 สร้างความประทับใจด้วยดีไซน์ที่ตั้งได้เอง มีน้ำหนักเบาเพียง 2.2 กิโลกรัม พร้อมระบบเปิดและปิดอัตโนมัติ ในการใช้งานที่ง่ายด้วย การดึงที่จับของเครื่องทำความสะอาดนี้ไปด้านหลังเพื่อเริ่มต้นใช้งานและขจัดสิ่งสกปรกที่แห้งและเปียกในชีวิตประจำวันอย่างสะดวกสบายในขั้นตอนเดียว ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 นาที ต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ทำความสะอาด 70 ตารางเมตร หลังจากเปิดใช้งานตัวเครื่องแล้ว ระบบจะทำให้แปรงลูกกลิ้งเปียกน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการปล่อยน้ำจากถังน้ำสะอาดมาที่แปรงลูกกลิ้งโดยตรง ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นแข็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำความสะอาดได้จนถึงขอบและกำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้ง่ายด้วยตัวกรองเส้นผมในตัว ถังเก็บน้ำสกปรกที่ถูกสุขลักษณะในตัวยังช่วยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรกอีกด้วย สามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยตรงหลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จสิ้น พร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ ตัวแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher ที่ให้มาสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทุกชนิดทั้งแห้งและเปียกได้ในขั้นตอนเดียวประหยัดเวลา 50 เปอร์เซ็นต์: เทคโนโลยีการเก็บฝุ่นหยาบช่วยให้ถูทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องดูดฝุ่นก่อนล่วงหน้าให้ยุ่งยาก กำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ตัวกรองเส้นผมในตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดตามขอบมุมด้วยการออกแบบหัวพื้นแบบพิเศษ
ไม้ถูพื้นไฟฟ้าจะสะอาดกว่าและสะดวกกว่ามากไม้ถูพื้นธรรมดาถึง 20 เปอร์เซ็นต์ระบบ 2 ถัง: ทำให้แปรงลูกกลิ้งเปียกโดยตรงจากถังน้ำสะอาดในขณะที่สิ่งสกปรกถูกสะสมอยู่ในถังน้ำเสีย ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู ลูกกลิ้งสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 60 °C
สวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติสวิตช์เปิดและปิดง่าย รวดเร็วและใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องก้ม
แบตเตอรี่ Kärcher 4 โวลต์
- ใช้งานได้ยาวนานและทรงพลังด้วย แบตเตอรี่ Li-Ion
- แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher อื่นๆ ทั้งหมดได้
สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
- ตั้งไว้ได้สะดวกเมื่อต้องการพักจากการใช้งาน
น้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัด
- มีประโยชน์และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
ทำความสะอาดตัวเครื่องได้ง่าย
- ทำความสะอาดแผ่นกรองเส้นผมอย่างง่ายดายด้วยแปรงทำความสะอาดที่ให้มา
- ถังน้ำเสียสามารถเททิ้งได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ข้อต่อแบบยืดหยุ่น
- ด้ามจับสามารถปรับทิศทางได้อย่างง่ายดาย
- ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- ความคล่องตัวสูงทำให้สามารถทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายดาย
เงียบเป็นพิเศษ
- ระดับเสียงที่น่าพอใจเพียง 55 dB
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|4 V ระบบแบตเตอรี่
|ความจุถังน้ำดี (มล.)
|200
|ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
|100
|หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
|180
|ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
|ประมาณ 2
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|55
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|nom. 3.6 - 3.7 - สูงสุด 4.2
|ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
|2.5
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|ประมาณ 70 (2,5 แอมป์)
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|ประมาณ 20 (2,5 แอมป์)
|ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแท่นชาร์จ 80%/100% (นาที)
|130 / 150
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|1
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|2.3
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|3.8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|220 x 240 x 1200
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher มีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดดีขึ้นถึง 20% จากการทดสอบ "การม็อป" เมื่อเทียบกับไม้ม็อปพื้นทั่วไปที่มีผ้าม็อปทำความสะอาด หมายถึงผลการทดสอบโดยเฉลี่ยสำหรับประสิทธิภาพการทำความสะอาด การดูดฝุ่น และการทำความสะอาดขอบมุมต่างๆ
Scope of supply
- รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ 2.5 แอมแปร์ชั่วโมง (1 ชิ้น)
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 4 โวลต์ (1 ชิ้น)
- ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 1 ชิ้นส่วน
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
- ที่จัดเก็บ
- แปรงทำความสะอาด
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- สิ่งสกปรก
- สิ่งสกปรกหยาบ
- สิ่งสกปรกละเอียด
- ฝุ่นแห้ง
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก