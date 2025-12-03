เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watering clock WT 2

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watering clock WT 2 หัวจ่ายน้ำ 3 ทาง สามารถตั้งโปรแกรมเวลาและระยะเวลาในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำตามต้องการ ระยะเวลารดน้ำสูงสุดคือ 120 นาที

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watering clock WT 2 เป็นนาฬิการดน้ำและจ่ายน้ำ 3 ทางในหนึ่งเดียว มีคอนเนคเตอร์ก๊อก 2 ตัวพร้อมตัวควบคุมอิสระและมีการไหลของน้ำที่เหมาะสม นาฬิการดน้ำรวมอยู่ในขั้วต่อก๊อกที่สาม ตั้งเวลารดน้ำได้ไม่จำกัดสูงสุด 120 นาที การรดน้ำจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้ สามารถใช้กับสายยางมาตรฐานทั้งหมดได้ และสร้างความประทับใจด้วยคุณภาพที่ทนทานและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวก

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watering clock WT 2: ข้อต่อน้ำที่ปรับได้อิสระ 2 จุดและช่องจ่ายน้ำ 1 ช่องพร้อมตัวจับเวลาน้ำ
เหมาะสำหรับต่อท่อสามท่อเข้ากับก๊อกเดี่ยวด้วยเกลียว G1
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watering clock WT 2: ข้อต่อยืดหยุ่น
ต่อกับก๊อกน้ำได้ง่าย
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watering clock WT 2: เกลียวพลาสติก
แข็งแรง
รวมข้อต่อและตัวกรอง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.394
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.527
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 92 x 225 x 200

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ

รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
