เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5 เริ่มต้นและหยุดรดน้ำสวนอย่างอิสระโดยสมบูรณ์ สามารถตั้งโปรแกรมเวลาและระยะเวลาในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำตามต้องการ เลือกได้ 4 โหมด ระยะเวลารดน้ำสูงสุดคือ 120 นาที

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5 สามารถตั้งโปรแกรมเวลาและระยะเวลาในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำตามต้องการ เลือกได้ 4 โหมด ระยะเวลารดน้ำสูงสุดคือ 120 นาทีมีโหมดที่เลือกได้ดังนี้ การรดน้ำอัตโนมัติ การรดน้ำด้วยตนเอง การรดน้ำแบบนับถอยหลัง และการพัก 24 ชั่วโมง โปรแกรมการรดน้ำสามารถเปิดใช้งานได้ในแต่ละวันของสัปดาห์และสามารถทำงานได้ถึงสองรอบต่อวัน โหมดรดน้ำด้วยตนเองสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา ในโหมดนับถอยหลัง WT 5 รดน้ำในช่วงเวลาที่กำหนดและหยุดรดน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานั้น การพัก 24 ชั่วโมงทำให้ผู้ใช้สามารถขัดจังหวะโปรแกรมการให้น้ำอัตโนมัติได้นานถึง 24 ชั่วโมง และสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5: การเลือกวันธรรมดาและการควบคุมเวลาและระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละรอบการรดน้ำ (สูงสุด 2 ต่อวัน)
การรดน้ำที่แม่นยำ – เหมาะสำหรับภูมิภาคที่มีข้อจำกัดในการรดน้ำ
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5: จอแสดงผลที่ถอดออกได้
โปรแกรมตั้งค่าง่ายและสะดวก
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5: การแสดงระดับแบตเตอรี่และฟังก์ชันการจัดเก็บสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
การควบคุมการทำงานและการตั้งโปรแกรมจะคงอยู่หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
เปิด/ปิดอัตโนมัติ
  • การรดน้ำที่สะดวกและสม่ำเสมอ
สามารถรดน้ำด้วยตนเองได้
  • การกำจัดน้ำในระยะสั้น
ฟังก์ชั่นนับถอยหลังสำหรับการรดน้ำ
  • รดน้ำครั้งเดียวยืดหยุ่นพร้อมปิดอัตโนมัติ
โหมดหยุดชั่วคราวสำหรับการรดน้ำ
  • งดรดน้ำตลอด 24 ชม. (เช่น ปาร์ตี้ในสวนไม่ขาดสาย)
ฟังก์ชั่นความปลอดภัย: เมื่อแบตเตอรี่หมด วาล์วและการไหลของน้ำจะหยุด
  • ใช้ตัวจับเวลาการใช้น้ำอย่างไร้กังวลเมื่อไม่อยู่
ข้อต่อน้ำหมุนได้อิสระ
  • ติดตั้งง่าย
รดน้ำได้นานถึง 120 นาที
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เกลียวการเชื่อมต่อ G3/4 + G1
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 10
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.326
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.556
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 112 x 125 x 129

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ

Scope of supply

  • แบตเตอรี่รวมอยู่ในขอบเขตของการจัดหา: ไม่

อุปกรณ์

  • เต้าเสียบน้ำที่ตั้งโปรแกรมได้: 1 ชิ้นส่วน
  • จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
  • จำนวนแบตเตอรี่: บล็อก 1 x 9 V

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
อุปกรณ์เสริม