เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5 เริ่มต้นและหยุดรดน้ำสวนอย่างอิสระโดยสมบูรณ์ สามารถตั้งโปรแกรมเวลาและระยะเวลาในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำตามต้องการ เลือกได้ 4 โหมด ระยะเวลารดน้ำสูงสุดคือ 120 นาที
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5 สามารถตั้งโปรแกรมเวลาและระยะเวลาในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำตามต้องการ เลือกได้ 4 โหมด ระยะเวลารดน้ำสูงสุดคือ 120 นาทีมีโหมดที่เลือกได้ดังนี้ การรดน้ำอัตโนมัติ การรดน้ำด้วยตนเอง การรดน้ำแบบนับถอยหลัง และการพัก 24 ชั่วโมง โปรแกรมการรดน้ำสามารถเปิดใช้งานได้ในแต่ละวันของสัปดาห์และสามารถทำงานได้ถึงสองรอบต่อวัน โหมดรดน้ำด้วยตนเองสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา ในโหมดนับถอยหลัง WT 5 รดน้ำในช่วงเวลาที่กำหนดและหยุดรดน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานั้น การพัก 24 ชั่วโมงทำให้ผู้ใช้สามารถขัดจังหวะโปรแกรมการให้น้ำอัตโนมัติได้นานถึง 24 ชั่วโมง และสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติและจุดเด่น
การเลือกวันธรรมดาและการควบคุมเวลาและระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละรอบการรดน้ำ (สูงสุด 2 ต่อวัน)การรดน้ำที่แม่นยำ – เหมาะสำหรับภูมิภาคที่มีข้อจำกัดในการรดน้ำ
จอแสดงผลที่ถอดออกได้โปรแกรมตั้งค่าง่ายและสะดวก
การแสดงระดับแบตเตอรี่และฟังก์ชันการจัดเก็บสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่การควบคุมการทำงานและการตั้งโปรแกรมจะคงอยู่หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
เปิด/ปิดอัตโนมัติ
- การรดน้ำที่สะดวกและสม่ำเสมอ
สามารถรดน้ำด้วยตนเองได้
- การกำจัดน้ำในระยะสั้น
ฟังก์ชั่นนับถอยหลังสำหรับการรดน้ำ
- รดน้ำครั้งเดียวยืดหยุ่นพร้อมปิดอัตโนมัติ
โหมดหยุดชั่วคราวสำหรับการรดน้ำ
- งดรดน้ำตลอด 24 ชม. (เช่น ปาร์ตี้ในสวนไม่ขาดสาย)
ฟังก์ชั่นความปลอดภัย: เมื่อแบตเตอรี่หมด วาล์วและการไหลของน้ำจะหยุด
- ใช้ตัวจับเวลาการใช้น้ำอย่างไร้กังวลเมื่อไม่อยู่
ข้อต่อน้ำหมุนได้อิสระ
- ติดตั้งง่าย
รดน้ำได้นานถึง 120 นาที
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|เกลียวการเชื่อมต่อ
|G3/4 + G1
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|10
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.326
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.556
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|112 x 125 x 129
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ
Scope of supply
- แบตเตอรี่รวมอยู่ในขอบเขตของการจัดหา: ไม่
อุปกรณ์
- เต้าเสียบน้ำที่ตั้งโปรแกรมได้: 1 ชิ้นส่วน
- จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
- จำนวนแบตเตอรี่: บล็อก 1 x 9 V
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้