ที่แขวนสายยาง (Hose Hanger)
ที่แขวนสายยางแบบติดตั้งบนผนัง ทำให้คุณประหยัดพื้นที่ ง่ายต่อการจัดเก็บสายยาง
ที่แขวนสายยางแบบติดตั้งบนผนังออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนผนังได้อย่างง่ายดาย ประหยัดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการม้วนสายยาง และง่ายต่อการจัดเก็บสายยาง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ติดตั้งง่ายบนผนังภายนอก
- สามารถเก็บได้ง่าย
ใช้งานได้จริงและประหยัดพื้นที่ด้วยห้องเก็บของสำหรับปืนฉีดและหัวฉีด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความจุท่อ (ม.)
|สูงสุด 35 (1/2") / สูงสุด 25 (5/8") / สูงสุด 20 (3/4")
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.21
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.21
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|160 x 250 x 180
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน