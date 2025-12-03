ที่แขวนสายยาง (Hose Hanger)

ที่แขวนสายยางแบบติดตั้งบนผนัง ทำให้คุณประหยัดพื้นที่ ง่ายต่อการจัดเก็บสายยาง

ที่แขวนสายยางแบบติดตั้งบนผนังออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนผนังได้อย่างง่ายดาย ประหยัดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการม้วนสายยาง และง่ายต่อการจัดเก็บสายยาง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ติดตั้งง่ายบนผนังภายนอก
  • สามารถเก็บได้ง่าย
ใช้งานได้จริงและประหยัดพื้นที่ด้วยห้องเก็บของสำหรับปืนฉีดและหัวฉีด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความจุท่อ (ม.) สูงสุด 35 (1/2") / สูงสุด 25 (5/8") / สูงสุด 20 (3/4")
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.21
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.21
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 160 x 250 x 180
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน