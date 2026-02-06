สายยางพร้อมโรล Hose reel HR 25 Promo
สายยางพร้อมโรล รุ่น Hose reel HR 25 Promo สายยางยาว 15 เมตร การเก็บสายยางจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ของคาร์เชอร์ และสายยางแบบทึบแสงเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่ในสายยาง
สายยางพร้อมโรล รุ่น Hose reel HR 25 Promo สายยางยาว 15 เมตร และโรลม้วนเก็บสายยางที่ทันสมัยของเราช่วยให้ม้วนและคลายท่อได้อย่างรวดเร็ว และต้องใช้พื้นที่น้อยที่สุด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความยาวท่อ (ม.)
|15
|ความจุท่อ (ม.)
|สูงสุด 15 (1/2")
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.902
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|255 x 290 x 290