สายยางพร้อมโรล Hose reel HR 25 Promo

สายยางพร้อมโรล รุ่น Hose reel HR 25 Promo สายยางยาว 15 เมตร การเก็บสายยางจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ของคาร์เชอร์ และสายยางแบบทึบแสงเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่ในสายยาง

สายยางพร้อมโรล รุ่น Hose reel HR 25 Promo สายยางยาว 15 เมตร และโรลม้วนเก็บสายยางที่ทันสมัยของเราช่วยให้ม้วนและคลายท่อได้อย่างรวดเร็ว และต้องใช้พื้นที่น้อยที่สุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาวท่อ (ม.) 15
ความจุท่อ (ม.) สูงสุด 15 (1/2")
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 2.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 2.902
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 255 x 290 x 290
