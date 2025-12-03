สายยางพร้อมโรลแบบเข็นได้ HOSE TROLLEY HT 4.520 KIT 1/2"
สายยางพร้อมโรลแบบเข็นได้ รุ่น HOSE TROLLEY HT 4.520 KIT 1/2" มาพร้อมกับที่ยึดอุปกรณ์เสริม ด้ามจับปรับความสูงได้และฟังก์ชันการพับที่ล้ำสมัย
สายยางพร้อมโรลแบบเข็นได้ รุ่น HOSE TROLLEY HT 4.520 KIT 1/2" มาพร้อมอุปกรณ์เสริม หัวฉีดน้ำ ที่ยึดสำหรับเก็บสายยางสั้นใช้งานได้จริง สายยางยาวเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ ยิ่งไปกว่านั้นยังจัดเก็บได้ง่ายและต้องการพื้นที่น้อยที่สุดด้วยนวัตกรรมการพับแบบใหม่ ด้ามจับปรับความสูงได้ สายยาง PrimoFlex® 20 ม. 1/2" หัวฉีดน้ำ ข้อต่อท่อ 3 x ข้อต่อท่อ 1 ตัวพร้อม Aqua Stop ข้อต่อก๊อก G3/4 และตัวลดขนาด G1/2 ความยาวสาย 50 เมตร
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขั้วต่อท่อมาตรฐาน 1x พร้อม Aqua Stop
สายยาง PrimoFlex® 20 ม. 1/2"
ตัวเชื่อมต่อท่อมาตรฐาน 3x
ประกอบอย่างเต็มที่
หัวฉีดสเปรย์หรือหัวฉีดเสริม
- เพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น
ที่จับข้อเหวี่ยงที่ทำงานฟรี
- ใช้งานง่ายเมื่อม้วนและคลายท่อ
อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 และตัวลด G1 / 2
ล้อขนาดใหญ่
- เพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น
จับปรับความสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความยาวท่อ (ม.)
|20
|ความจุท่อ (ม.)
|สูงสุด 20 (1/2")
|แรงดันทำความสะอาด (บาร์)
|24
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|4.927
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.02
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|440 x 485 x 857
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- โค่นต้นไม้เล็ก ๆ
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน