สายยางพร้อมโรล Premium Hose Reel HR 7.320 Kit 1.2"
สายยางพร้อมโรล รุ่น Premium Hose Reel HR 7.320 Kit 1.2" สำหรับการจัดเก็บสายยางและอุปกรณ์ทำสวนที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยกล่องเก็บอุปกรณ์ที่ถอดออกได้ ทำให้สามารถจัดเก็บหัวฉีด ปืนฉีด และกระบอกฉีดน้ำได้
สายยางพร้อมโรล รุ่น Premium Hose Reel HR 7.320 Kit 1.2" พร้อมใช้งานแบบติดตั้งอยู่กับที่ หรือสามารถถอดโรลม้วนเพื่อเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่รดน้ำในสวนขนาดเล็กและขนาดกลางได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความสามารถในการจัดเก็บที่หลากหลาย จึงมีคุณสมบัติให้โรลม้วนสายยางถอดออกได้เพื่อย้ายไปในที่ต่าง ๆ ได้ กล่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริมเพื่อเก็บปืนฉีดและหัวฉีดอย่างเป็นระเบียบ มาพร้อมสายยาง PrimoFlex® ยาว 20 เมตร ขนาดท่อ 1/2" หัวฉีดน้ำ ข้อต่อสายยาง ข้อต่อหัวก๊อกน้ำแบบ Aqua Stop และตัวล๊อคข้อต่อก๊อกน้ำ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขั้วต่อท่อมาตรฐาน 1x พร้อม Aqua Stop
สายยาง PrimoFlex® 20 ม. 1/2"
ตัวเชื่อมต่อท่อมาตรฐาน 3x
ดรัมถอดออกได้ (2 in 1)
ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บสำหรับหัวฉีดและปืนฉีด
ประกอบอย่างเต็มที่
ที่ยึดอุปกรณ์เสริมสำหรับสเปรย์แลนซ์หรือสเปรย์ในขณะที่เชื่อมต่อกับท่อ
อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 และตัวลด G1 / 2
กล่องเก็บของที่กว้างขวางสำหรับถุงมือสวน, กรรไกร, พลั่ว ฯลฯ
ความจุ: 30 เมตร 1/2 "ท่ออื่น ๆ 20 เมตร 5/8" ท่อหรือ 12 เมตร 3/4 "ท่อ
- เหมาะสำหรับท่อสวนทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันทำความสะอาด (บาร์)
|2
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|5.47
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|7.33
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|290 x 460 x 510
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ
Scope of supply
- ข้อต่อท่อ: 3 ชิ้นส่วน
- ตัวต่อท่อพร้อม Aqua Stop: 1 ชิ้นส่วน
- อะแดปเตอร์ประปา G 3/4 พร้อมตัวลด G 1/2: 1
- หัวฉีด: 1 ชิ้นส่วน
- ท่อ PrimoFlex ½ ": 20 ม.
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน