เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 1 Horizontal

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวเล็กๆ รอบบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน และจักรยาน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal ที่มาพร้อมจุดเด่นของสายต่อที่ยาวถึง 6 เมตร อีกทั้งยังทนทานและเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายพื้นที่ ภายนอก - ไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ในสวน หรือ จักรยาน พร้อมดีไซน์ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมด้ามจับถือเคลื่อนย้ายง่าย สามารถเก็บในรถ หรือในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด ก็ยังสะดวก และด้วยนวัตกรรมการออกแบบพิเศษ ทำให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal สามารถดูดน้ำอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านก็อกน้ำ หรือการต่อท่อน้ำแต่อย่างใด

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 1 Horizontal: การออกแบบในทรงแนวนอนเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายและสะดวกในการเคลื่อนย้าย
การออกแบบในทรงแนวนอนเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายและสะดวกในการเคลื่อนย้าย
จัดเก็บง่ายในท้ายรถหรือพื้นที่จัดเก็บจำกัด ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 1 Horizontal: อุปกรณ์เสริมที่เข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์เสริมที่เข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ทำให้งานทำความสะอาดบ้านจำนวนมากตอนนี้จัดการได้ง่ายขึ้น การใช้งานที่หลากหลายสามารถขยายและทำให้สมบูรณ์แบบด้วยอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 1 Horizontal: สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ
สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ
สามารถใช้งานได้ แม้ในสถานที่ที่ไม่มีก๊อกน้ำ
สายฉีดน้ำแรงดันสูง 6 ม.
  • สายต่อที่ยาวเพื่อใช้งานที่กว้างขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์) สูงสุด 100
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 270 - 300
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.2
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.586
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 384.5 x 174 x 298

Scope of supply

  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • วัสดุปั๊ม: อลูมิเนียม
  • ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • บันได
  • เต็นท์/อุปกรณ์ตั้งแคมป์
  • ทางเดิน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • เรือ
  • เตาปิ้งบาร์บีคิว
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด