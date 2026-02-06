เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 1 Horizontal
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวเล็กๆ รอบบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน และจักรยาน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal ที่มาพร้อมจุดเด่นของสายต่อที่ยาวถึง 6 เมตร อีกทั้งยังทนทานและเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายพื้นที่ ภายนอก - ไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ในสวน หรือ จักรยาน พร้อมดีไซน์ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมด้ามจับถือเคลื่อนย้ายง่าย สามารถเก็บในรถ หรือในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด ก็ยังสะดวก และด้วยนวัตกรรมการออกแบบพิเศษ ทำให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal สามารถดูดน้ำอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านก็อกน้ำ หรือการต่อท่อน้ำแต่อย่างใด
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบในทรงแนวนอนเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายและสะดวกในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บง่ายในท้ายรถหรือพื้นที่จัดเก็บจำกัด ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
อุปกรณ์เสริมที่เข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ทำให้งานทำความสะอาดบ้านจำนวนมากตอนนี้จัดการได้ง่ายขึ้น การใช้งานที่หลากหลายสามารถขยายและทำให้สมบูรณ์แบบด้วยอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯสามารถใช้งานได้ แม้ในสถานที่ที่ไม่มีก๊อกน้ำ
สายฉีดน้ำแรงดันสูง 6 ม.
- สายต่อที่ยาวเพื่อใช้งานที่กว้างขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|สูงสุด 100
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|270 - 300
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.2
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.1
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.586
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|384.5 x 174 x 298
Scope of supply
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- วัสดุปั๊ม: อลูมิเนียม
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- บันได
- เต็นท์/อุปกรณ์ตั้งแคมป์
- ทางเดิน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- เรือ
- เตาปิ้งบาร์บีคิว