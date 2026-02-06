เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 HR
K 2 HR เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรอบบ้าน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโรลม้วนสายที่ช่วยให้การจัดเก็บอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายสะดวกมากยิ่งขึ้น
K 2 HR สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และคล่องตัว มาพร้อมกับระบบ Quick Connect ที่ช่วยสำหรับการต่ออุปกรณ์ให้ง่ายขึ้น สายฉีดน้ำแรงดันสูง 10 เมตร สายยาง 6 เมตร หัวสำหรับทำความสะอาด 2 แบบ และโฟมเจ็ท นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโรลม้วนสายซึ่งช่วยให้การจัดเก็บสายของคุณเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
การจัดเก็บสายไฟและสายฉีดน้ำอย่างเป็นระเบียบ
- โรลม้วนสาย และตะขอสำหรับการจัดเก็บสาย
ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
- K 2 HR มาพร้อมระบบดูดน้ำยาทำความสะอาดในตัว
ล้อเลื่อน และด้ามจับยาว
- มีล้อและด้ามจับที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
- สายฉีดแรงดันสูงต่อเข้ากัยปืนได้ง่าย ประหยัดเวลา
หัวฉีดน้ำควงสว่าน (Rotary NOZZLE)
- หัวฉีดน้ำควงสว่าน (Rotary NOZZLE) ที่ช่วยเพิ่มการทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นมากถึง 80%
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|สูงสุด 110
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 360
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (แอมแปร์)
|6
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.951
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.618
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|266 x 280 x 785
Scope of supply
- หัวฉีดโฟม: 0.3 ลิตร
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- รั้ว
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์