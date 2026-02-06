เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 HR

K 2 HR เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรอบบ้าน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโรลม้วนสายที่ช่วยให้การจัดเก็บอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายสะดวกมากยิ่งขึ้น

K 2 HR สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และคล่องตัว มาพร้อมกับระบบ Quick Connect ที่ช่วยสำหรับการต่ออุปกรณ์ให้ง่ายขึ้น สายฉีดน้ำแรงดันสูง 10 เมตร สายยาง 6 เมตร หัวสำหรับทำความสะอาด 2 แบบ และโฟมเจ็ท นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโรลม้วนสายซึ่งช่วยให้การจัดเก็บสายของคุณเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
การจัดเก็บสายไฟและสายฉีดน้ำอย่างเป็นระเบียบ
  • โรลม้วนสาย และตะขอสำหรับการจัดเก็บสาย
ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
  • K 2 HR มาพร้อมระบบดูดน้ำยาทำความสะอาดในตัว
ล้อเลื่อน และด้ามจับยาว
  • มีล้อและด้ามจับที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
  • สายฉีดแรงดันสูงต่อเข้ากัยปืนได้ง่าย ประหยัดเวลา
หัวฉีดน้ำควงสว่าน (Rotary NOZZLE)
  • หัวฉีดน้ำควงสว่าน (Rotary NOZZLE) ที่ช่วยเพิ่มการทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นมากถึง 80%
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์) สูงสุด 110
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (แอมแปร์) 6
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.951
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.618
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 266 x 280 x 785

Scope of supply

  • หัวฉีดโฟม: 0.3 ลิตร
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ไส้กรองน้ำในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 HR
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • รั้ว
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด