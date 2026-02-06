เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 HR
K 3 HR เครื่องฉีดน้ำรุ่นคลาสสิกจาก Karcher มาพร้อมโรลม้วนสายอัดฉีด เหมาะกับการทำความสะอาด สิ่งสกปรกทั่วไป เช่น รถจักรยาน อุปกรณ์ทำสวน รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์
K 3 HR เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว สายฉีดน้ำแรงดันสูง 10 เมตร เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรอบๆ บ้าน สามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมเพียงบิดก้านฉีดสเปรย์ (Vario Power) กับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีหัวโรตารี่สำหรับการทำความสะอาดคราบหนัก และยังมีโฟมเจ็ท สำหรับการทำโฟมสำหรับทำความสะอาด มาพร้อมโรลม้วนเก็บสายยาง ที่ช่วยให้สามารถเก็บสายฉีดน้ำแรงดันสูงได้ง่ายและเรียบร้อย
คุณสมบัติและจุดเด่น
โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บใช้งานได้สะดวก – สายยางอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนื่องจากการม้วนเข้าและออกง่าย
ถังน้ำยาทำความสะอาดสะอาดและสะดวกสบาย – สามารถถอดถังน้ำยาเพื่อเติมได้ ถังน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้งานได้จริงช่วยลดความยุ่งยากในการใช้น้ำยาทำความสะอาด
ล้อเลื่อน และด้ามจับยาวมีล้อและด้ามจับที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
- สายฉีดแรงดันสูงต่อเข้ากัยปืนได้ง่าย ประหยัดเวลา
หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- หัวฉีดน้ำควงสว่าน (Rotary NOZZLE) ที่ช่วยเพิ่มการทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นมากถึง 80%
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|สูงสุด 120
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 380
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (แอมแปร์)
|6
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.38
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.7
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|296 x 283 x 805
Scope of supply
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์