เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 HR

K 3 HR เครื่องฉีดน้ำรุ่นคลาสสิกจาก Karcher มาพร้อมโรลม้วนสายอัดฉีด เหมาะกับการทำความสะอาด สิ่งสกปรกทั่วไป เช่น รถจักรยาน อุปกรณ์ทำสวน รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์

K 3 HR เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว สายฉีดน้ำแรงดันสูง 10 เมตร เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรอบๆ บ้าน สามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมเพียงบิดก้านฉีดสเปรย์ (Vario Power) กับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีหัวโรตารี่สำหรับการทำความสะอาดคราบหนัก และยังมีโฟมเจ็ท สำหรับการทำโฟมสำหรับทำความสะอาด มาพร้อมโรลม้วนเก็บสายยาง ที่ช่วยให้สามารถเก็บสายฉีดน้ำแรงดันสูงได้ง่ายและเรียบร้อย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 HR: โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
ใช้งานได้สะดวก – สายยางอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนื่องจากการม้วนเข้าและออกง่าย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 HR: ถังน้ำยาทำความสะอาด
ถังน้ำยาทำความสะอาด
สะอาดและสะดวกสบาย – สามารถถอดถังน้ำยาเพื่อเติมได้ ถังน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้งานได้จริงช่วยลดความยุ่งยากในการใช้น้ำยาทำความสะอาด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 HR: ล้อเลื่อน และด้ามจับยาว
ล้อเลื่อน และด้ามจับยาว
มีล้อและด้ามจับที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
  • สายฉีดแรงดันสูงต่อเข้ากัยปืนได้ง่าย ประหยัดเวลา
หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • หัวฉีดน้ำควงสว่าน (Rotary NOZZLE) ที่ช่วยเพิ่มการทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นมากถึง 80%
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์) สูงสุด 120
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 380
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (แอมแปร์) 6
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5.38
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.7
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 296 x 283 x 805

Scope of supply

  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด