เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Deluxe Premium

K 3 Deluxe Premium เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่สำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกรอบบ้านคุณ

K 3 Deluxe Premium เหมาะสำหรับการทำความสะอาดฉีดล้างยานพาหนะทั่วไป หรือพื้นที่ขนาดกลางรอบ ๆ บ้าน แรงดันน้ำสามารถปรับได้ง่ายโดยการหมุนหัวฉีด Vario Power ให้เหมาะกับการทำความสะอาดและระดับตวามสกปรกที่ฝังแน่น อุปกรณ์ยังมีที่ม้วนสายยาง ด้ามจับปรับระดับได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก และตัวยึดสำหรับอุปกรณ์เสริมที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Deluxe Premium: มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ทรงพลังสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Deluxe Premium: โรลม้วนสายยาง
โรลม้วนสายยาง
เชื่อมต่ออย่างง่ายดาย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Deluxe Premium: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
สายดูดน้ำยา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด พร้อมปกป้องและดูแลพื้นผิว
มือจับแบบยืดหดได้
  • เคลื่อนที่ง่าย
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
  • อุปกรณ์เสริมสามารถจัดเก็บไว้กับตัวเครื่องได้อย่างสะดวก
หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • หัวฉีดแบบควงเหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้มากถึง 80%
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์) สูงสุด 120
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 380
พื้นที่การทำงาน (ตร.ฟุต) 25
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (วัตต์) 1600
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 12.12
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 16.1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 394 x 368 x 667

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
  • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ไส้กรองน้ำในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Deluxe Premium
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Deluxe Premium
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • รั้ว
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • พื้นหิน
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด