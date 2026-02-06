เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Deluxe Premium
K 3 Deluxe Premium เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่สำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกรอบบ้านคุณ
K 3 Deluxe Premium เหมาะสำหรับการทำความสะอาดฉีดล้างยานพาหนะทั่วไป หรือพื้นที่ขนาดกลางรอบ ๆ บ้าน แรงดันน้ำสามารถปรับได้ง่ายโดยการหมุนหัวฉีด Vario Power ให้เหมาะกับการทำความสะอาดและระดับตวามสกปรกที่ฝังแน่น อุปกรณ์ยังมีที่ม้วนสายยาง ด้ามจับปรับระดับได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก และตัวยึดสำหรับอุปกรณ์เสริมที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
คุณสมบัติและจุดเด่น
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำทรงพลังสูง
โรลม้วนสายยางเชื่อมต่ออย่างง่ายดาย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสายดูดน้ำยา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด พร้อมปกป้องและดูแลพื้นผิว
มือจับแบบยืดหดได้
- เคลื่อนที่ง่าย
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
- อุปกรณ์เสริมสามารถจัดเก็บไว้กับตัวเครื่องได้อย่างสะดวก
หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- หัวฉีดแบบควงเหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้มากถึง 80%
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|สูงสุด 120
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 380
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ฟุต)
|25
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (วัตต์)
|1600
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|12.12
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|16.1
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|394 x 368 x 667
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- รั้ว
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- พื้นหิน