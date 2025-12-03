เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Power Control *EU
สามารถรับการสนับสนุนที่ดีที่สุดผ่านแอพKärcher Home & Garden รวมถึง ที่ปรึกษาการใช้งาน: เครื่องฉีดน้ำแรงดัน K 4 Power Control พร้อมปืนฉีด G 160 Q Power Control และกระบอกฉีด
เครื่องฉีดน้ำแรงดัน K 4 Power Control ช่วยให้การทำความสะอาดสะดวกบนทุกพื้นผิวด้วยแรงดันที่เหมาะสมอย่างไม่น่าเชื่อ แอพพลิเคชั่น Kärcher Home & Garden เพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่เหมาะกับวัตถุหลายรูปแบบ ได้ทุกสถานการณ์ - เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ ฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมายพร้อมคำแนะนำในการประกอบ คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการดูแล ผ่านทางแอปพลิเคชัน ตลอดจนพอร์ทัล เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆภายในแอพฯของคาร์เชอร์ เมื่อได้ระดับแรงดันที่เหมาะสมแล้วสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายโดยหมุนก้านฉีดและตรวจสอบปืนฉีด G 160 Q Power Control K 4 Power Control อีกทั้งยังมีระบบจ่ายน้ำยาทำความสะอาด Kärcher Plug 'n' Clean เพื่อการน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมด้ามจับแบบยืดได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่เก็บสำหรับอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 130 / 2 - สูงสุด 13
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 420
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|30
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.8
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|11.48
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|14.704
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
- มือจับแบบยืดหดได้
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก