เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Power Control *EU

สามารถรับการสนับสนุนที่ดีที่สุดผ่านแอพKärcher Home & Garden รวมถึง ที่ปรึกษาการใช้งาน: เครื่องฉีดน้ำแรงดัน K 4 Power Control พร้อมปืนฉีด G 160 Q Power Control และกระบอกฉีด

เครื่องฉีดน้ำแรงดัน K 4 Power Control ช่วยให้การทำความสะอาดสะดวกบนทุกพื้นผิวด้วยแรงดันที่เหมาะสมอย่างไม่น่าเชื่อ แอพพลิเคชั่น Kärcher Home & Garden เพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่เหมาะกับวัตถุหลายรูปแบบ ได้ทุกสถานการณ์ - เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ ฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมายพร้อมคำแนะนำในการประกอบ คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการดูแล ผ่านทางแอปพลิเคชัน ตลอดจนพอร์ทัล เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆภายในแอพฯของคาร์เชอร์ เมื่อได้ระดับแรงดันที่เหมาะสมแล้วสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายโดยหมุนก้านฉีดและตรวจสอบปืนฉีด G 160 Q Power Control K 4 Power Control อีกทั้งยังมีระบบจ่ายน้ำยาทำความสะอาด Kärcher Plug 'n' Clean เพื่อการน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมด้ามจับแบบยืดได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่เก็บสำหรับอุปกรณ์เสริม

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 130 / 2 - สูงสุด 13
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 420
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 30
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.8
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 11.48
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 14.704
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
