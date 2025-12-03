เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex

เพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น: K 4 Power Control Premium Flex มาพร้อมสาย PremiumFlex และปืนฉีด G 160 Q Power Control เหมาะสำหรับคราบสกปรกระดับปานกลางรอบบริเวณบ้านและบนรถยนต์ด้วย

ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex ทุกพื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยแรงดันที่เหมาะสม ตัวช่วยแนะนำการใช้งานที่ผสานอยู่ในแอป Kärcher Home & Garden ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาแรงดันที่ถูกต้องโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทุกสถานการณ์และงานทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการควบคุมสูงสุด แรงดันน้ำสามารถปรับได้ง่าย ๆ โดยการหมุนหัวฉีด หรือตรวจสอบได้ที่ปืนฉีด G 160 Q Power Control การใช้งานโดยรวมง่ายมากขึ้นด้วยโรลม้วนเก็บสายที่สะดวกสบาย รายละเอียดอุปกรณ์อื่น ๆ ของ K 4 Premium Power Control Flex ได้แก่ ระบบน้ำยาทำความสะอาด Kärcher Plug 'n' Clean ที่ช่วยเปลี่ยนน้ำยาได้อย่างง่ายดาย สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มือจับแบบยืดได้สำหรับการเคลื่อนย้ายง่าย ระบบ Quick Connect ที่ช่วยประหยัดเวลาและง่ายในการต่อและถอดสายฉีดแรงดันสูงกับตัวเครื่องและปืนฉีด รวมถึงตำแหน่งวางปืนฉีดที่ช่วยให้อุปกรณ์เสริมเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex: ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีด
ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีด
การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกพื้นผิว การตั้งค่าแรงดันได้สามระดับและการตั้งค่าโหมดน้ำยาทำความสะอาด การควบคุมทั้งหมด - จอแสดงผลแบบแมนนวลจะแสดงการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ ควิกคอนเน๊ก สำหรับเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex: สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex
สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex
ท่ออ่อนตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นสูงสุดและให้อิสระในการเคลื่อนไหวสูงสุด การต่อและถอดสายแรงดันสูง ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการยึดน๊อต
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex: Home & Garden app
Home & Garden app
แอป Kärcher Home & Garden ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานของคาร์เชอร์ บริการครบวงจรที่สะดวก - ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันและบริการของเรา
ปลั๊กแอนด์คลีน - ระบบผงซักฟอกของคาร์เชอร์
  • นวัตกรรมระบบการสวมขวดน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์
  • เพื่อการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว สะดวก สบายด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  • น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้องและดูแลพื้นผิว
โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
  • สายฉีดแรงดันสูง ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ช่วยประหยัดพื้นที่
  • ใช้งานได้สะดวก – สายยางอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนื่องจากการม้วนเข้าและออกง่าย
  • จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ช่วยให้การตั้งวางได้อย่างมั่นคงแม้อยู่บนพื้นผิวที่ทำมุม
ประสิทธิภาพโดดเด่น
  • มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 130 / 2 - สูงสุด 13
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 420
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 30
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.8
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 12.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 16
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 417 x 306 x 584

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม., สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืนหยุ่น
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
  • ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ไส้กรองน้ำในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด