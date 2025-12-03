เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex
เพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น: K 4 Power Control Premium Flex มาพร้อมสาย PremiumFlex และปืนฉีด G 160 Q Power Control เหมาะสำหรับคราบสกปรกระดับปานกลางรอบบริเวณบ้านและบนรถยนต์ด้วย
ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control Flex ทุกพื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยแรงดันที่เหมาะสม ตัวช่วยแนะนำการใช้งานที่ผสานอยู่ในแอป Kärcher Home & Garden ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาแรงดันที่ถูกต้องโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทุกสถานการณ์และงานทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการควบคุมสูงสุด แรงดันน้ำสามารถปรับได้ง่าย ๆ โดยการหมุนหัวฉีด หรือตรวจสอบได้ที่ปืนฉีด G 160 Q Power Control การใช้งานโดยรวมง่ายมากขึ้นด้วยโรลม้วนเก็บสายที่สะดวกสบาย รายละเอียดอุปกรณ์อื่น ๆ ของ K 4 Premium Power Control Flex ได้แก่ ระบบน้ำยาทำความสะอาด Kärcher Plug 'n' Clean ที่ช่วยเปลี่ยนน้ำยาได้อย่างง่ายดาย สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มือจับแบบยืดได้สำหรับการเคลื่อนย้ายง่าย ระบบ Quick Connect ที่ช่วยประหยัดเวลาและง่ายในการต่อและถอดสายฉีดแรงดันสูงกับตัวเครื่องและปืนฉีด รวมถึงตำแหน่งวางปืนฉีดที่ช่วยให้อุปกรณ์เสริมเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีดการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกพื้นผิว การตั้งค่าแรงดันได้สามระดับและการตั้งค่าโหมดน้ำยาทำความสะอาด การควบคุมทั้งหมด - จอแสดงผลแบบแมนนวลจะแสดงการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ ควิกคอนเน๊ก สำหรับเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlexท่ออ่อนตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นสูงสุดและให้อิสระในการเคลื่อนไหวสูงสุด การต่อและถอดสายแรงดันสูง ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการยึดน๊อต
Home & Garden appแอป Kärcher Home & Garden ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานของคาร์เชอร์ บริการครบวงจรที่สะดวก - ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันและบริการของเรา
ปลั๊กแอนด์คลีน - ระบบผงซักฟอกของคาร์เชอร์
- นวัตกรรมระบบการสวมขวดน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์
- เพื่อการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว สะดวก สบายด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้องและดูแลพื้นผิว
โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
- สายฉีดแรงดันสูง ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ช่วยประหยัดพื้นที่
- ใช้งานได้สะดวก – สายยางอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนื่องจากการม้วนเข้าและออกง่าย
- จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ช่วยให้การตั้งวางได้อย่างมั่นคงแม้อยู่บนพื้นผิวที่ทำมุม
ประสิทธิภาพโดดเด่น
- มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 130 / 2 - สูงสุด 13
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 420
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|30
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.8
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|12.2
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|16
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม., สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืนหยุ่น
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
- ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
- มือจับแบบยืดหดได้
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก