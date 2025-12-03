เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control *EU

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Premium Power Control สามารถเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ในตัวผ่านแอพพลิเคชั่น Kärcher Home & Garden ผ่านสมาร์ทโฟน สามารถสั่งการหัวปืนฉีด G 160 Q Smart Control

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Premium Power Control ใช้ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว พร้อมปรับแรงดันให้เหมาะสม เพื่อค้นหาแรงกดที่เหมาะสม ที่ปรึกษาด้านการใช้งานที่รวมอยู่ในแอพ Kärcher Home & Garden จะสนับสนุนผู้ใช้ด้วยคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์การทำความสะอาดและวัตถุในการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ แอพนี้ยังมีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น คำแนะนำในการประกอบ คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการดูแล รวมถึงพอร์ทัลบริการของคาร์เชอร์ เพื่อการควบคุมสูงสุด สามารถตั้งค่าระดับแรงดันได้โดยหมุนก้านฉีดน้ำและตรวจสอบบนปืนฉีด G 160 Q Power Control การจัดการโดยรวมทำได้ง่ายมากด้วยม้วนสายยางที่สะดวก รายละเอียดอุปกรณ์อื่นๆ ของ K 4 Premium Power Control รวมถึงระบบผงซักฟอก Plug 'n' Clean เพื่อการเปลี่ยนผงซักฟอกอย่างง่ายดาย ที่จับแบบยืดหดได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบาย และตำแหน่งที่จอดรถสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เข้าถึงได้ง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control *EU: Home & Garden app
Home & Garden app
แอป Kärcher Home & Garden ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานของคาร์เชอร์ บริการครบวงจรที่สะดวก - ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันและบริการของเรา
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control *EU: ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีด
ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีด
การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกพื้นผิว การตั้งค่าแรงดันได้สามระดับและการตั้งค่าโหมดน้ำยาทำความสะอาด การควบคุมทั้งหมด - จอแสดงผลแบบแมนนวลจะแสดงการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ ควิกคอนเน๊ก สำหรับเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control *EU: โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
สายฉีดแรงดันสูง ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ช่วยประหยัดพื้นที่ ใช้งานได้สะดวก – สายยางอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนื่องจากการม้วนเข้าและออกง่าย จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ช่วยให้การตั้งวางได้อย่างมั่นคงแม้อยู่บนพื้นผิวที่ทำมุม
ปลั๊กแอนด์คลีน - ระบบผงซักฟอกของคาร์เชอร์
  • นวัตกรรมระบบการสวมขวดน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์
  • เพื่อการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว สะดวก สบายด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  • น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้องและดูแลพื้นผิว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 130 / 2 - สูงสุด 13
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 420
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 30
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.8
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 11.98
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 14.949
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 414 x 306 x 588

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
  • ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ไส้กรองน้ำในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control *EU
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด