เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Premium Power Control *EU
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Premium Power Control สามารถเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ในตัวผ่านแอพพลิเคชั่น Kärcher Home & Garden ผ่านสมาร์ทโฟน สามารถสั่งการหัวปืนฉีด G 160 Q Smart Control
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Premium Power Control ใช้ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว พร้อมปรับแรงดันให้เหมาะสม เพื่อค้นหาแรงกดที่เหมาะสม ที่ปรึกษาด้านการใช้งานที่รวมอยู่ในแอพ Kärcher Home & Garden จะสนับสนุนผู้ใช้ด้วยคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์การทำความสะอาดและวัตถุในการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ แอพนี้ยังมีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น คำแนะนำในการประกอบ คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการดูแล รวมถึงพอร์ทัลบริการของคาร์เชอร์ เพื่อการควบคุมสูงสุด สามารถตั้งค่าระดับแรงดันได้โดยหมุนก้านฉีดน้ำและตรวจสอบบนปืนฉีด G 160 Q Power Control การจัดการโดยรวมทำได้ง่ายมากด้วยม้วนสายยางที่สะดวก รายละเอียดอุปกรณ์อื่นๆ ของ K 4 Premium Power Control รวมถึงระบบผงซักฟอก Plug 'n' Clean เพื่อการเปลี่ยนผงซักฟอกอย่างง่ายดาย ที่จับแบบยืดหดได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบาย และตำแหน่งที่จอดรถสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เข้าถึงได้ง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
Home & Garden appแอป Kärcher Home & Garden ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานของคาร์เชอร์ บริการครบวงจรที่สะดวก - ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันและบริการของเรา
ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีดการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกพื้นผิว การตั้งค่าแรงดันได้สามระดับและการตั้งค่าโหมดน้ำยาทำความสะอาด การควบคุมทั้งหมด - จอแสดงผลแบบแมนนวลจะแสดงการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ ควิกคอนเน๊ก สำหรับเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บสายฉีดแรงดันสูง ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ช่วยประหยัดพื้นที่ ใช้งานได้สะดวก – สายยางอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนื่องจากการม้วนเข้าและออกง่าย จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ช่วยให้การตั้งวางได้อย่างมั่นคงแม้อยู่บนพื้นผิวที่ทำมุม
ปลั๊กแอนด์คลีน - ระบบผงซักฟอกของคาร์เชอร์
- นวัตกรรมระบบการสวมขวดน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์
- เพื่อการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว สะดวก สบายด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้องและดูแลพื้นผิว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 130 / 2 - สูงสุด 13
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 420
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|30
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.8
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|11.98
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|14.949
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
- ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
- มือจับแบบยืดหดได้
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก