เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Power Control

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 5 Power Control มาพร้อมกับคู่มือการใช้งาน และวิธีประกอบ ผ่านแอพ Kärcher Home & Garden ในการทำความสะอาดกับวัตถุต่างๆได้หลายรูปแบบ ฟั่งชั่นการใช้งาน ระดับแรงดันที่เหมาะสมกับวัตถุที่เลือกสำหรับการทำความสะอาด สามารถปรับแรงดันได้โดยการหมุนก้านหัวฉีด Vario Power แอพนี้ยังมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น คำแนะนำในการประกอบ คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการดูแล รวมถึงพอร์ทัลเพื่อเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ ของ อุปกรณ์อื่นๆที่​อยู่ภายในแอพฯของคาร์เชอร์ ปืนฉีด G 160 Q Power Control, Dirt Blaster, ระบบ Plug 'n' Clean เพื่อเปลี่ยนการฉีดน้ำยาเคมีอย่างรวดเร็วเพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้น ด้ามจับอะลูมิเนียมคุณภาพสูงสำหรับการเคลื่อนย้ายและประหยัดพื้นที่ ในการจัด, ระบบ Quick Connect อุปกรณ์แบบปลดล็อกเร็วและง่ายดายสำหรับถอดสายฉีดน้ำแรงดันสูงออกจากปืน ที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ง่ายสำหรับการ หยิบ ใช้งาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
Home & Garden app
แอป Kärcher Home & Garden ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานของคาร์เชอร์ บริการครบวงจรที่สะดวก - ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันและบริการของเรา
ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีด
การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกพื้นผิว การตั้งค่าแรงดันได้สามระดับและการตั้งค่าโหมดน้ำยาทำความสะอาด การควบคุมทั้งหมด - จอแสดงผลแบบแมนนวลจะแสดงการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ ควิกคอนเน๊ก สำหรับเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
ปลั๊กแอนด์คลีน - ระบบผงซักฟอกของคาร์เชอร์
นวัตกรรมระบบการสวมขวดน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ เพื่อการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว สะดวก สบายด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้องและดูแลพื้นผิว
ด้ามจับยืดหยุ่น ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง
  • สามารถปรับให้เข้ากับคนที่มีความสูงต่างกันได้
  • ความสูงของที่จับยืดไสลด์สามารถปรับได้โดยการดึง
  • ที่จับไสลด์เก็บได้โดยสมบูรณ์เพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 500
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 40
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.1
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 12.95
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 16.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ไส้กรองน้ำในตัว
  • ระบบดูดน้ำจากถัง
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
  • สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดกลางและรถครอบครัว
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ผนังภายนอกอาคาร
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด