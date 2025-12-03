เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Power Control
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 5 Power Control มาพร้อมกับคู่มือการใช้งาน และวิธีประกอบ ผ่านแอพ Kärcher Home & Garden ในการทำความสะอาดกับวัตถุต่างๆได้หลายรูปแบบ ฟั่งชั่นการใช้งาน ระดับแรงดันที่เหมาะสมกับวัตถุที่เลือกสำหรับการทำความสะอาด สามารถปรับแรงดันได้โดยการหมุนก้านหัวฉีด Vario Power แอพนี้ยังมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น คำแนะนำในการประกอบ คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการดูแล รวมถึงพอร์ทัลเพื่อเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ ของ อุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ภายในแอพฯของคาร์เชอร์ ปืนฉีด G 160 Q Power Control, Dirt Blaster, ระบบ Plug 'n' Clean เพื่อเปลี่ยนการฉีดน้ำยาเคมีอย่างรวดเร็วเพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้น ด้ามจับอะลูมิเนียมคุณภาพสูงสำหรับการเคลื่อนย้ายและประหยัดพื้นที่ ในการจัด, ระบบ Quick Connect อุปกรณ์แบบปลดล็อกเร็วและง่ายดายสำหรับถอดสายฉีดน้ำแรงดันสูงออกจากปืน ที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ง่ายสำหรับการ หยิบ ใช้งาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
Home & Garden appแอป Kärcher Home & Garden ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานของคาร์เชอร์ บริการครบวงจรที่สะดวก - ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันและบริการของเรา
ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีดการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกพื้นผิว การตั้งค่าแรงดันได้สามระดับและการตั้งค่าโหมดน้ำยาทำความสะอาด การควบคุมทั้งหมด - จอแสดงผลแบบแมนนวลจะแสดงการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ ควิกคอนเน๊ก สำหรับเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
ปลั๊กแอนด์คลีน - ระบบผงซักฟอกของคาร์เชอร์นวัตกรรมระบบการสวมขวดน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ เพื่อการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว สะดวก สบายด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้องและดูแลพื้นผิว
ด้ามจับยืดหยุ่น ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง
- สามารถปรับให้เข้ากับคนที่มีความสูงต่างกันได้
- ความสูงของที่จับยืดไสลด์สามารถปรับได้โดยการดึง
- ที่จับไสลด์เก็บได้โดยสมบูรณ์เพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 500
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|40
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.1
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|12.95
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|16.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
- มือจับแบบยืดหดได้
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
- ระบบดูดน้ำจากถัง
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
- สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดกลางและรถครอบครัว
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ผนังภายนอกอาคาร