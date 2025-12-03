เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Premium Power Control Flex
เพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น: K 5 Premium Power Control Flex มาพร้อมสาย PremiumFlex ปืนฉีด G 160 Q Power Control เหมาะสำหรับคราบสกปรกหนักทั่วบริเวณบ้าน พร้อมโรลม้วนเก็บสายในชุด
ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Premium Power Control Flex ทุกพื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยแรงดันที่เหมาะสม ตัวช่วยแนะนำการใช้งานที่ผสานอยู่ในแอป Kärcher Home & Garden ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาแรงดันที่ถูกต้องโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทุกสถานการณ์และงานทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการควบคุมสูงสุด แรงดันน้ำสามารถปรับได้ง่าย ๆ โดยการหมุนหัวฉีด หรือตรวจสอบได้ที่ปืนฉีด G 160 Q Power Control เครื่องฉีดน้ำรุ่นนี้ยังโดดเด่นด้วยระบบน้ำยาทำความสะอาด Kärcher Plug 'n' Clean ที่ช่วยเปลี่ยนน้ำยาได้อย่างง่ายดาย สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มือจับอะลูมิเนียมแบบยืดได้เพื่อคุณภาพสูงสำหรับการเคลื่อนย้ายง่าย ระบบ Quick Connect ที่ช่วยประหยัดเวลาและง่ายในการต่อและถอดสายฉีดแรงดันสูงกับตัวเครื่องและปืนฉีด รวมถึงตำแหน่งวางปืนฉีดที่ช่วยให้เข้าถึงอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา การใช้งานง่ายมากขึ้นด้วยรีลเก็บสายที่สะดวกสบาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดแบบ Power Control พร้อม Quick Connect และก้านฉีดการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกพื้นผิว การตั้งค่าแรงดันได้สามระดับและการตั้งค่าโหมดน้ำยาทำความสะอาด การควบคุมทั้งหมด - จอแสดงผลแบบแมนนวลจะแสดงการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ ควิกคอนเน๊ก สำหรับเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlexท่ออ่อนตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นสูงสุดและให้อิสระในการเคลื่อนไหวสูงสุด การต่อและถอดสายแรงดันสูง ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการยึดน๊อต
Home & Garden appแอป Kärcher Home & Garden ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานของคาร์เชอร์ บริการครบวงจรที่สะดวก - ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันและบริการของเรา
ปลั๊กแอนด์คลีน - ระบบผงซักฟอกของคาร์เชอร์
- เปลี่ยนน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่หมุนง่ายๆ ครั้งเดียวด้วยระบบ Plug 'n' Clean
โรลม้วนสายยาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
- สายฉีดแรงดันสูง ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ช่วยประหยัดพื้นที่
- ใช้งานได้สะดวก – สายยางอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนื่องจากการม้วนเข้าและออกง่าย
- จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ช่วยให้การตั้งวางได้อย่างมั่นคงแม้อยู่บนพื้นผิวที่ทำมุม
ประสิทธิภาพโดดเด่น
- มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 500
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.1
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|12.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|16.6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 160 Q การควบคุมแรงดัน
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 10 ม., สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืนหยุ่น
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
- ตาข่ายจัดเก็บอุปกรณ์ในตัว
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ระบบดูดนำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
- มือจับแบบยืดหดได้
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
- ระบบดูดน้ำจากถัง