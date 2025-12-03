เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เงียบเป็นพิเศษและทรงพลังในรุ่นสีพิเศษจำนวนจำกัด พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของบริษัท
K Silent Anniversary Edition เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของบริษัท เป็นรุ่นพิเศษจำนวนจำกัดที่มาพร้อมสีและอุปกรณ์เสริมพิเศษ เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ล้ำสมัยช่วยลดระดับเสียงที่รับรู้ได้ลง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในระดับเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงโดยไม่รบกวนครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน หัวฉีดสามแบบที่รวมอยู่ในชุดให้ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกงานทำความสะอาด ด้วยหัวฉีด Vario Power แรงดันน้ำสามารถปรับได้อย่างแม่นยำให้เหมาะกับพื้นผิวทุกชนิด หัวฉีด eco!Booster เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง และด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบแบน ช่วยประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา หัวฉีดโรตารี่ Dirt Blaster แบบหมุนช่วยขจัดคราบฝังแน่นได้อย่างทั่วถึง ในชุดประกอบด้วยปืนฉีด สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex ยาว 6 เมตร กระบอกฉีดโฟม แปรงล้าง และแชมพูรถยนต์ขนาด 500 มิลลิลิตร รุ่น K Silent Anniversary Edition ที่กะทัดรัดนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งโดยไม่เปลืองพื้นที่
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ล้ำสมัยลดระดับเสียงที่รับรู้ได้ลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในระดับเดียวกัน เสียงที่นุ่มนวลและน่าฟังกว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในระดับเดียวกัน
สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlexการต่อและถอดสายแรงดันสูง ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการยึดน๊อต
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาสามารถจัดเก็บได้ง่ายทั้งภายในและภายนอก ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อการทำความสะอาดที่ยืดหยุ่น
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบาย
- สายฉีด และปืนฉีดสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ
ช่องเก็บสายไฟ
- ม้วนและคลายสายไฟอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
- สายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) ( /บาร์)
|20 / สูงสุด 130
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 420
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|30
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.8
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.1
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.937
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- ชุดอุปกรณ์สำหรับล้างรถยนต์: แปรงล้าง, แชมพูรถยนต์ 0.5 ลิตร
- หัวฉีดโฟม: 0.3 ลิตร
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- หัวฉีด eco!Booster
- สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม., สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืนหยุ่น
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- ไส้กรองน้ำในตัว
- ที่เก็บสายไฟ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ระเบียง
- ตาข่าย
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน