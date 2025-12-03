เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K Silent Anniversary Edition

K Silent Anniversary Edition – เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เงียบเป็นพิเศษและทรงพลังในรุ่นสีพิเศษจำนวนจำกัด พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของบริษัท

K Silent Anniversary Edition เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของบริษัท เป็นรุ่นพิเศษจำนวนจำกัดที่มาพร้อมสีและอุปกรณ์เสริมพิเศษ เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ล้ำสมัยช่วยลดระดับเสียงที่รับรู้ได้ลง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในระดับเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงโดยไม่รบกวนครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน หัวฉีดสามแบบที่รวมอยู่ในชุดให้ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกงานทำความสะอาด ด้วยหัวฉีด Vario Power แรงดันน้ำสามารถปรับได้อย่างแม่นยำให้เหมาะกับพื้นผิวทุกชนิด หัวฉีด eco!Booster เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง และด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบแบน ช่วยประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา หัวฉีดโรตารี่ Dirt Blaster แบบหมุนช่วยขจัดคราบฝังแน่นได้อย่างทั่วถึง ในชุดประกอบด้วยปืนฉีด สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex ยาว 6 เมตร กระบอกฉีดโฟม แปรงล้าง และแชมพูรถยนต์ขนาด 500 มิลลิลิตร รุ่น K Silent Anniversary Edition ที่กะทัดรัดนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งโดยไม่เปลืองพื้นที่

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K Silent Anniversary Edition: เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ล้ำสมัย
เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ล้ำสมัย
ลดระดับเสียงที่รับรู้ได้ลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในระดับเดียวกัน เสียงที่นุ่มนวลและน่าฟังกว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในระดับเดียวกัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K Silent Anniversary Edition: สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex
สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืดหยุ่น PremiumFlex
การต่อและถอดสายแรงดันสูง ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการยึดน๊อต
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K Silent Anniversary Edition: อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
สามารถจัดเก็บได้ง่ายทั้งภายในและภายนอก ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อการทำความสะอาดที่ยืดหยุ่น
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบาย
  • สายฉีด และปืนฉีดสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ
ช่องเก็บสายไฟ
  • ม้วนและคลายสายไฟอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
  • สายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) ( /บาร์) 20 / สูงสุด 130
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 420
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 30
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.8
สายไฟ (ม.) 5
สี สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.937
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 313 x 262 x 419

Scope of supply

  • ชุดอุปกรณ์สำหรับล้างรถยนต์: แปรงล้าง, แชมพูรถยนต์ 0.5 ลิตร
  • หัวฉีดโฟม: 0.3 ลิตร
  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • หัวฉีด eco!Booster
  • สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม., สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืนหยุ่น
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • ไส้กรองน้ำในตัว
  • ที่เก็บสายไฟ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K Silent Anniversary Edition
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K Silent Anniversary Edition

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ระเบียง
  • ตาข่าย
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด