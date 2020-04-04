เครื่องทำความสะอาดไอน้ำของคาร์เชอร์ช่วยป้องกันจากไวรัส Covid-19
การทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยด้วยไอน้ำสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้สูงถึง 99.999% *
ฆ๋าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้สูงถึง 99.999% (Covid-19) *.แบคทีเรีย**
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ Karcher มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส ที่ผ่านการทดสอบจากห้องแลป ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ได้สูงถึง 99.999% รวมถึงเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อแบคทีเรีย บนพื้นผิวทั่วไป เนื่องจากในปัจจุบันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ เป็นที่นิยมในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก เครื่องทำความสะอาดไอน้ำดีต่อสุขอนามัย ทั้งในบ้าน และในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และยังสามารถใช้ได้ในงานอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
เชื้อไวรัส Covid-19 มีลักษณะห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็ง โดยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยการใช้ความร้อน ผ่านการทดสอบในห้องแลปที่ผ่านการรับรอง(Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) ด้วยลักษณะการทำงานของหัวพ่นไอน้ำของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ผ่านผ้าไมโครไฟเบอร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง 99.999% อย่างมีนัยสำคัญที่แรงดันไอน้ำสูงสุดในระยะเวลาที่สัมผัสที่ 30 วินาที
**ผลทดสอบในการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำสูงสุดในระยะเวลที่สัมผัสที่ 30 วินาที สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง 99.999% (ยกเว้นเชื้อไวรัสตับอักเสบ B) และสามารถทำความสะอาดคราบฝังแน่นให้ออกง่ายดาย
**เมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำจาก Karcher สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียปกติตามบ้านได้มากถึง 99.999% ด้วยการใช้ความเร็ว 30 เซนติเมตรต่อวินาที ที่ความแรงแรงดันไอน้ำสูงสุด
เพื่อสุขอนามัยที่ดีในทุกซอกมุมของทุกห้อง
การทำความสะอาดห้องครัว
ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องบุผนัง พื้นผิวแก้ว และพื้นผิวสังเคราะห์ ที่ดูดควันห้องครัว เตาทำอาหาร หรืออ่างล้างมือ เพียงใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำของ Karcher จะทำให้ห้องครัวสะอาดถูกสุขลักษณะโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
การทำความสะอาดห้องน้ำ
ด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำจาก Karcher จึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่ว่าจะทำความสะอาดกระเบื้อง ผนังกระจก อุปกรณ์ในห้องน้ำ รวมถึงฝักบัว
การทำความสะอาดพื้น
การทำความสะอาดด้วยไอน้ำนอกจากปราศจากสารเคมีแล้ว ยังคงให้ความสะอาดและสุขอนามัยที่สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหิน PVC พื้นลามิเนต หรือพื้นไม้ปาร์เก้ขัดเงา