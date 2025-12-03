เครื่องถูพื้นไอน้ำ SC 1 Upright
น้ำหนักเบา เพรียวบาง และมีการออกแบบเครื่องในลักษณะตั้งตรง: รุ่นราคาประหยัดพร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง 30 วินาที เพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและไร้กังวลด้วยไอน้ำ
Kärcher SC 1 Upright จัดการกับสิ่งสกปรกด้วยไอน้ำที่ถูกสุขลักษณะ: ทำความสะอาดพื้นได้อย่างง่ายดายและไร้กังวล การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัส¹⁾ ทั้งหมดได้ 99.999%¹⁾ และแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปทั้งหมด²⁾ 99.99% ออกจากพื้นผิวได้ดีที่สุด เปิดเครื่องและเริ่มต้นใช้งาน: เครื่องพ่นไอน้ำจะถูกทำให้ร้อนและพร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง 30 วินาที ถังน้ำสะอาดสามารถถอดออกเพื่อเติมได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันขจัดตะกรันอัตโนมัติพร้อมตลับขจัดตะกรันในอุปกรณ์ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การเปลี่ยนผ้าม็อปทำได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกทำได้สะดวกด้วยตีนตุ๊กแก เพียงเหยียบแถบขนาดใหญ่บนผ้าม็อปทำความสะอาดพื้นแล้วดึงเครื่องขึ้น การวางและการจัดเก็บตัวเครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำทำได้สะดวกมากเช่นกัน อุปกรณ์ที่บางและน้ำหนักเบายังคงตั้งได้ด้วยตัวเอง
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ Slimline และหัวตั้งพื้นพร้อมข้อต่อหมุน
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น
ภาชนะใส่น้ำมาพร้อมกับอุปกรณ์ลดคราบตะกรัน
- ต้องขอบคุณตลับหมึกขจัดคราบตะกรันที่ชาญฉลาดทำให้น้ำมะนาวออกจากน้ำโดยอัตโนมัติ
- ถังที่สามารถอดออกได้อย่างง่ายดาย และสามารถเติมน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
ทำความร้อนได้ในระยะเวลาอันสั้น
- ใช้เวลาในการต้มน้ำเพียง 30 วินาที หลังจากนั้นอุปกรณ์จึงจะสามารถใช้งานได้ปกติ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
|กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.9% ²⁾
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|30
|ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
|1300
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|5
|ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
|0.5
|ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
|0.2
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|2.076
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|3.16
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae) / ³⁾ ปัจจัยที่ช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากการทดสอบภายในที่มีความกระด้างของน้ำขั้นต่ำ 20 °dH และความกระด้างขั้นต่ำของคาร์บอเนต 15 °dH
Scope of supply
- ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix ขนาดใหญ่: 2 ชิ้นส่วน
- หัวดูดพื้น: ผ้าม็อปขนาดใหญ่แบบ EasyFix
อุปกรณ์
- วาล์วนิรภัย
- ถัง: ถอดออกได้และสามารถเติมใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สามารถใช้ทำความสะอาดกับพื้นแข็งเช่นไม้ปาร์เก้ลามิเนต, ไม้ก๊อก, เสื่อน้ำมัน
- พื้นเรียบ