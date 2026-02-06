เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 Deluxe

SC 2 Deluxe ที่มีขนาดกะทัดรัดมาพร้อมไฟ LED รูปทรงวงแหวน สำหรับแสดงสถานะการทำงาน เป็นเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่นเริ่มต้นสำหรับการทำความสะอาดแบบไร้สารเคมี

SC 2 Deluxe เครื่องทำความสะอาดไอน้ำรุ่นเริ่มต้น ที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ด้วยการปรับปรุงใหม่ให้มีการควบคุมไอน้ำได้ สอง ระดับ สำหรับการปรับความปริมาณไอน้ำให้เข้ากับพื้นผิวและระดับสิ่งสกปรก การทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำของ Kärcher สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999%¹⁾ และ 99.99% ของไวรัสทั้งหมด หรือแบคทีเรียที่อยู่บนพื้นผิวแข็งทั่วไปในครัวเรือน สามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้สารเคมี SC 2 Deluxe สามารถแสดงสถานะการทำงานได้ตลอดเวลาผ่านไฟ LED รูปทรงวงแหวน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนด้ามจับของตัวเครื่อง สีแดงแสดงถึงอุปกรณ์กำลังทำความร้อน ในขณะที่สีเขียวแสดงว่าเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC พร้อมใช้งาน อุปกรณ์เสริมสามารถจัดเก็บ ไว้ในกระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริมที่มีความยาวเป็นพิเศษหรือจัดเก็บไว้บนตัวเครื่องก็ได้ หัวดูดพื้น EasyFix พร้อมข้อต่อที่ยืดหยุ่นรับประกันการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม และด้วยเทคโนโลยี lamella ช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ ด้วยระบบ Velcro (ตีนตุ๊กแก) ที่สะดวกทำให้ผ้าทำความสะอาดพื้นสามารถติดเข้ากับแได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายและถอดออกได้อีกครั้งโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกเมื่อใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น กระเบื้อง เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควันและแม้แต่ช่องว่างที่เล็กที่สุดก็ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 Deluxe: แสดงผลไฟ LED บนอุปกรณ์
เมื่อไฟแสดงผล LED สีแดงสว่างขึ้น, อุปกรณ์กำลังทำความร้อน เมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 Deluxe: ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้น
สามารถทำความสะอาดพื้นภายในบ้านได้หลากหลายรูปแบบทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 Deluxe: การจัดเก็บอุปกรณ์บนจุที่เก็บทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่สามารถเก็บไว้ในถุงที่มีความยาวพิเศษ
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
  • ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
  • ทำความสะอาดได้ตรงตามเป้าหมายกับพื้นผิวแบบต่างๆ ด้วยหัวม็อปพื้น หัวทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แปรงทรงกลม เป็นต้น
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
  • เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ระบบควบคุมการไหลเวียนของไอน้ำ 2 ระดับที่มือจับ
  • ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ใบรับรองการทดสอบ¹⁾ กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม) ประมาณ 75
ผลผลิตความร้อน (วัตต์) 1500
แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์) สูงสุด 3.2
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 4
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที) 6.5
ความจุหม้อต้ม (ลิตร) 1
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 2.68
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.31
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 304 x 231 x 287

¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)

Scope of supply

  • ถุงใส่อุปกรณ์เสริม
  • ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
  • ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
  • หัวฉีดแบบมือจับ
  • แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดตามร่อง
  • หัวดูดพื้น: EasyFix
  • จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.

อุปกรณ์

  • ล็อคป้องกันเด็ก
  • วาล์วนิรภัย
  • การควบคุมการไหลของไอน้ำ: ปรับได้ (2 ระดับ) บนด้ามจับ
  • ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 Deluxe
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • อุปกรณ์เครื่องใช้
  • อ่างล้างมือ
  • ผนังกระเบื้อง
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • ท่อไอเสีย
  • เตาแก๊ส
  • กระเบื้อง ร่องยาแนว
