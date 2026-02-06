เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 Deluxe
SC 2 Deluxe ที่มีขนาดกะทัดรัดมาพร้อมไฟ LED รูปทรงวงแหวน สำหรับแสดงสถานะการทำงาน เป็นเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่นเริ่มต้นสำหรับการทำความสะอาดแบบไร้สารเคมี
SC 2 Deluxe เครื่องทำความสะอาดไอน้ำรุ่นเริ่มต้น ที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ด้วยการปรับปรุงใหม่ให้มีการควบคุมไอน้ำได้ สอง ระดับ สำหรับการปรับความปริมาณไอน้ำให้เข้ากับพื้นผิวและระดับสิ่งสกปรก การทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำของ Kärcher สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999%¹⁾ และ 99.99% ของไวรัสทั้งหมด หรือแบคทีเรียที่อยู่บนพื้นผิวแข็งทั่วไปในครัวเรือน สามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้สารเคมี SC 2 Deluxe สามารถแสดงสถานะการทำงานได้ตลอดเวลาผ่านไฟ LED รูปทรงวงแหวน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนด้ามจับของตัวเครื่อง สีแดงแสดงถึงอุปกรณ์กำลังทำความร้อน ในขณะที่สีเขียวแสดงว่าเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC พร้อมใช้งาน อุปกรณ์เสริมสามารถจัดเก็บ ไว้ในกระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริมที่มีความยาวเป็นพิเศษหรือจัดเก็บไว้บนตัวเครื่องก็ได้ หัวดูดพื้น EasyFix พร้อมข้อต่อที่ยืดหยุ่นรับประกันการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม และด้วยเทคโนโลยี lamella ช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ ด้วยระบบ Velcro (ตีนตุ๊กแก) ที่สะดวกทำให้ผ้าทำความสะอาดพื้นสามารถติดเข้ากับแได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายและถอดออกได้อีกครั้งโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกเมื่อใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น กระเบื้อง เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควันและแม้แต่ช่องว่างที่เล็กที่สุดก็ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
คุณสมบัติและจุดเด่น
แสดงผลไฟ LED บนอุปกรณ์เมื่อไฟแสดงผล LED สีแดงสว่างขึ้น, อุปกรณ์กำลังทำความร้อน เมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้นสามารถทำความสะอาดพื้นภายในบ้านได้หลากหลายรูปแบบทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก
การจัดเก็บอุปกรณ์บนจุที่เก็บทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่สามารถเก็บไว้ในถุงที่มีความยาวพิเศษ
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
- ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
- ทำความสะอาดได้ตรงตามเป้าหมายกับพื้นผิวแบบต่างๆ ด้วยหัวม็อปพื้น หัวทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แปรงทรงกลม เป็นต้น
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
- เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ระบบควบคุมการไหลเวียนของไอน้ำ 2 ระดับที่มือจับ
- ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
|กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|ประมาณ 75
|ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
|1500
|แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์)
|สูงสุด 3.2
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|4
|ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
|6.5
|ความจุหม้อต้ม (ลิตร)
|1
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|2.68
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.31
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|304 x 231 x 287
¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)
Scope of supply
- ถุงใส่อุปกรณ์เสริม
- ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
- ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
- หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
- หัวฉีดแบบมือจับ
- แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
- หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดตามร่อง
- หัวดูดพื้น: EasyFix
- จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.
อุปกรณ์
- ล็อคป้องกันเด็ก
- วาล์วนิรภัย
- การควบคุมการไหลของไอน้ำ: ปรับได้ (2 ระดับ) บนด้ามจับ
- ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- อุปกรณ์เครื่องใช้
- อ่างล้างมือ
- ผนังกระเบื้อง
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- ท่อไอเสีย
- เตาแก๊ส
- กระเบื้อง ร่องยาแนว