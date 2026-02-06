เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix

เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่น SC 2 EasyFix เครื่องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคระบบไอน้ำรุ่นพื้นฐานโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับพื้นผิวและสิ่งสกปรก พร้อมหัวทำความสะอาดพื้น

เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ รุ่น SC 2 EasyFix ใช้งานง่ายและสะดวก มีปุ่มควบคุมไอน้ำ 2 ระดับสำหรับปรับความเข้มข้นของไอน้ำให้เหมาะกับพื้นผิวและสิ่งสกปรก ช่องเก็บอุปกรณ์ในตัวที่ใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ หัวทำความสะอาดพื้นรุ่น Comfort พร้อมข้อต่อยืดหยุ่นเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และให้ผลลัพธ์การความสะอาดที่ดีเยี่ยม รวมทั้งช่องเสียบอุปกรณ์ ล้วนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีประโยชน์และทำให้การทำความสะอาดด้วยเครื่องสตรีมไอน้ำใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix ของ Kärcher ช่วยทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารเคมี อีกทั้งใช้งานได้หลากหลาย ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปบนพื้นบริเวณบ้านได้มากถึง 99.99% อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สามารถทำความสะอาดเตา กระเบื้อง ตะแกรง ฝาครอบเครื่องดูดควัน ในมุม ร่องหลืบและซอกต่างๆ ได้อย่างหมดจดถูกสุขลักษณะ แม้สิ่งสกปรกที่ติดแน่นก็สามารถขจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix: การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมและตำแหน่งการตั้งวาง
ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบายและตั้งวางหัวฉีดพื้นได้ง่ายดายระหว่างหยุดพัก
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix: ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้น
สามารถทำความสะอาดพื้นภายในบ้านได้หลากหลายรูปแบบทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix: ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
  • ทำความสะอาดได้ตรงตามเป้าหมายกับพื้นผิวแบบต่างๆ ด้วยหัวม็อปพื้น หัวทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แปรงทรงกลม เป็นต้น
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
  • เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ระบบควบคุมการไหลเวียนของไอน้ำ 2 ระดับที่มือจับ
  • ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ใบรับรองการทดสอบ¹⁾ กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม) ประมาณ 75
ผลผลิตความร้อน (วัตต์) 1500
แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์) สูงสุด 3.2
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 4
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที) 6.5
ความจุหม้อต้ม (ลิตร) 1
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 2.9
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.999
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 380 x 254 x 260

¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)

Scope of supply

  • ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
  • ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
  • หัวฉีดแบบมือจับ
  • แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวดูดพื้น: EasyFix
  • จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.

อุปกรณ์

  • ล็อคป้องกันเด็ก
  • วาล์วนิรภัย
  • การควบคุมการไหลของไอน้ำ: ปรับได้ (2 ระดับ) บนด้ามจับ
  • ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • อุปกรณ์เครื่องใช้
  • อ่างล้างมือ
  • ผนังกระเบื้อง
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • ท่อไอเสีย
  • เตาแก๊ส
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด