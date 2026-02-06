เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่น SC 2 EasyFix เครื่องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคระบบไอน้ำรุ่นพื้นฐานโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับพื้นผิวและสิ่งสกปรก พร้อมหัวทำความสะอาดพื้น
เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ รุ่น SC 2 EasyFix ใช้งานง่ายและสะดวก มีปุ่มควบคุมไอน้ำ 2 ระดับสำหรับปรับความเข้มข้นของไอน้ำให้เหมาะกับพื้นผิวและสิ่งสกปรก ช่องเก็บอุปกรณ์ในตัวที่ใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ หัวทำความสะอาดพื้นรุ่น Comfort พร้อมข้อต่อยืดหยุ่นเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และให้ผลลัพธ์การความสะอาดที่ดีเยี่ยม รวมทั้งช่องเสียบอุปกรณ์ ล้วนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีประโยชน์และทำให้การทำความสะอาดด้วยเครื่องสตรีมไอน้ำใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 2 EasyFix ของ Kärcher ช่วยทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารเคมี อีกทั้งใช้งานได้หลากหลาย ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปบนพื้นบริเวณบ้านได้มากถึง 99.99% อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สามารถทำความสะอาดเตา กระเบื้อง ตะแกรง ฝาครอบเครื่องดูดควัน ในมุม ร่องหลืบและซอกต่างๆ ได้อย่างหมดจดถูกสุขลักษณะ แม้สิ่งสกปรกที่ติดแน่นก็สามารถขจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติและจุดเด่น
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมและตำแหน่งการตั้งวางช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบายและตั้งวางหัวฉีดพื้นได้ง่ายดายระหว่างหยุดพัก
ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้นสามารถทำความสะอาดพื้นภายในบ้านได้หลากหลายรูปแบบทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
- ทำความสะอาดได้ตรงตามเป้าหมายกับพื้นผิวแบบต่างๆ ด้วยหัวม็อปพื้น หัวทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แปรงทรงกลม เป็นต้น
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
- เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ระบบควบคุมการไหลเวียนของไอน้ำ 2 ระดับที่มือจับ
- ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
|กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|ประมาณ 75
|ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
|1500
|แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์)
|สูงสุด 3.2
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|4
|ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
|6.5
|ความจุหม้อต้ม (ลิตร)
|1
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|2.9
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.999
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|380 x 254 x 260
¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)
Scope of supply
- ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
- ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
- หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
- หัวฉีดแบบมือจับ
- แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
- หัวดูดพื้น: EasyFix
- จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.
อุปกรณ์
- ล็อคป้องกันเด็ก
- วาล์วนิรภัย
- การควบคุมการไหลของไอน้ำ: ปรับได้ (2 ระดับ) บนด้ามจับ
- ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- อุปกรณ์เครื่องใช้
- อ่างล้างมือ
- ผนังกระเบื้อง
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- ท่อไอเสีย
- เตาแก๊ส