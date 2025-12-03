เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 3 Deluxe Anniversaary Edition
SC 3 Deluxe Anniversary Edition รุ่น Limited มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของ Karcher นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวโค้งได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยหัวฉีดไอน้ำสำหรับเคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่มีความยืดหยุ่น
SC 3 Deluxe Anniversary Edition รุ่น Limited เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปีของ Karcher ที่มาพร้อมสีพิเศษและอุปกรณ์เสริมเฉพาะ รุ่นนี้เป็นเครื่องทำความสะอาดไอน้ำที่พร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง 30 วินาที และสามารถกำจัดไวรัสได้สูงสุด 99.999%¹⁾ และแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนได้ถึง 99.99% บนพื้นผิวแข็ง²⁾ หัวฉีดไอน้ำสำหรับพื้น EasyFix ที่มีข้อต่อแบบยืดหยุ่นและเทคโนโลยีแผ่นลามิเนต ช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมมอบผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ หัวฉีดไอน้ำหัวฉีดไอน้ำสำหรับเคาน์เตอร์หรือโต๊ะแบบยืดหยุ่นที่ให้มาด้วย ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทั้งแบบแบนและแบบโค้งได้อย่างทั่วถึงและง่ายดาย โดยการออกแรงกดเบา ๆ ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูง แม้ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกฝังแน่น
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำความร้อนได้ในระยะเวลาอันสั้นใช้เวลาในการต้มน้ำเพียง 30 วินาที หลังจากนั้นอุปกรณ์จึงจะสามารถใช้งานได้ปกติ
สะดวกด้วยที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัวจัดเก็บอุปกรณ์เสริม สายไฟ สายฉีด และท่อไอน้ำได้สะดวก ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ สามารถวางหัวม็อปทำความสะอาดพื้นได้ง่ายระหว่างพักการใช้งาน
ภาชนะใส่น้ำมาพร้อมกับอุปกรณ์ลดคราบตะกรันถังน้ำสามารถเติมได้ตลอดเวลา - โดยสามารถทำความสะอาดด้วยระบบไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง แท่งขจัดตะกรันอัจฉริยะจะขจัดตะกรันออกจากน้ำโดยอัตโนมัติ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้อย่างดีเยี่ยม
ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้น
- ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมบนพื้นแข็งทุกประเภทภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Lamella ที่มีประสิทธิภาพ
- เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
- การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ อย่างได้ผลด้วยหัวฉีดพื้น หัวฉีดแบบมือจับ แปรงทรงกลม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
- เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
- ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
ระบบควบคุมการไหลเวียนของไอน้ำ 2 ระดับที่มือจับ
- ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
สวิตช์เปิด/ปิดที่อุปกรณ์
- ปุ่มเปิดและปิดที่ง่าย และสะดวก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
|กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|ประมาณ 75
|ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
|1900
|แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์)
|สูงสุด 3.5
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|4
|ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
|0.5
|ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
|1
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|3.28
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.74
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|361 x 251 x 282
¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae) / ³⁾ ปัจจัยที่ช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากการทดสอบภายในที่มีความกระด้างของน้ำขั้นต่ำ 20 °dH และความกระด้างขั้นต่ำของคาร์บอเนต 15 °dH
Scope of supply
- ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
- ก้อนทำความสะอาดคราบตะกรัน: 1 ชิ้นส่วน
- หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
- หัวทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แบบยืดหยุ่น
- แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
- หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดตามร่อง
- หัวดูดพื้น: EasyFix
- จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.
อุปกรณ์
- ล็อคป้องกันเด็ก
- วาล์วนิรภัย
- การควบคุมการไหลของไอน้ำ: ปรับได้ (2 ระดับ) บนด้ามจับ
- ถัง: สามารถเติมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
- ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
- สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- อุปกรณ์เครื่องใช้
- อ่างล้างมือ
- ผนังกระเบื้อง
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- ท่อไอเสีย
- เตาแก๊ส
- กระเบื้อง ร่องยาแนว