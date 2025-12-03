เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 3 Deluxe Anniversaary Edition

SC 3 Deluxe Anniversary Edition รุ่น Limited มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของ Karcher นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวโค้งได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยหัวฉีดไอน้ำสำหรับเคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่มีความยืดหยุ่น

SC 3 Deluxe Anniversary Edition รุ่น Limited เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปีของ Karcher ที่มาพร้อมสีพิเศษและอุปกรณ์เสริมเฉพาะ รุ่นนี้เป็นเครื่องทำความสะอาดไอน้ำที่พร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง 30 วินาที และสามารถกำจัดไวรัสได้สูงสุด 99.999%¹⁾ และแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนได้ถึง 99.99% บนพื้นผิวแข็ง²⁾ หัวฉีดไอน้ำสำหรับพื้น EasyFix ที่มีข้อต่อแบบยืดหยุ่นและเทคโนโลยีแผ่นลามิเนต ช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมมอบผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ หัวฉีดไอน้ำหัวฉีดไอน้ำสำหรับเคาน์เตอร์หรือโต๊ะแบบยืดหยุ่นที่ให้มาด้วย ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทั้งแบบแบนและแบบโค้งได้อย่างทั่วถึงและง่ายดาย โดยการออกแรงกดเบา ๆ ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูง แม้ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกฝังแน่น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 3 Deluxe Anniversaary Edition: ทำความร้อนได้ในระยะเวลาอันสั้น
ใช้เวลาในการต้มน้ำเพียง 30 วินาที หลังจากนั้นอุปกรณ์จึงจะสามารถใช้งานได้ปกติ
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 3 Deluxe Anniversaary Edition: สะดวกด้วยที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
จัดเก็บอุปกรณ์เสริม สายไฟ สายฉีด และท่อไอน้ำได้สะดวก ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ สามารถวางหัวม็อปทำความสะอาดพื้นได้ง่ายระหว่างพักการใช้งาน
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 3 Deluxe Anniversaary Edition: ภาชนะใส่น้ำมาพร้อมกับอุปกรณ์ลดคราบตะกรัน
ถังน้ำสามารถเติมได้ตลอดเวลา - โดยสามารถทำความสะอาดด้วยระบบไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง แท่งขจัดตะกรันอัจฉริยะจะขจัดตะกรันออกจากน้ำโดยอัตโนมัติ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้อย่างดีเยี่ยม
ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้น
  • ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมบนพื้นแข็งทุกประเภทภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Lamella ที่มีประสิทธิภาพ
  • เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก
  • การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
  • การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ อย่างได้ผลด้วยหัวฉีดพื้น หัวฉีดแบบมือจับ แปรงทรงกลม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
  • เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
  • ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
ระบบควบคุมการไหลเวียนของไอน้ำ 2 ระดับที่มือจับ
  • ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
สวิตช์เปิด/ปิดที่อุปกรณ์
  • ปุ่มเปิดและปิดที่ง่าย และสะดวก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ใบรับรองการทดสอบ¹⁾ กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม) ประมาณ 75
ผลผลิตความร้อน (วัตต์) 1900
แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์) สูงสุด 3.5
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 4
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที) 0.5
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร) 1
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สี สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 3.28
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.74
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 361 x 251 x 282

¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae) / ³⁾ ปัจจัยที่ช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากการทดสอบภายในที่มีความกระด้างของน้ำขั้นต่ำ 20 °dH และความกระด้างขั้นต่ำของคาร์บอเนต 15 °dH

Scope of supply

  • ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
  • ก้อนทำความสะอาดคราบตะกรัน: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
  • หัวทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แบบยืดหยุ่น
  • แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดตามร่อง
  • หัวดูดพื้น: EasyFix
  • จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.

อุปกรณ์

  • ล็อคป้องกันเด็ก
  • วาล์วนิรภัย
  • การควบคุมการไหลของไอน้ำ: ปรับได้ (2 ระดับ) บนด้ามจับ
  • ถัง: สามารถเติมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
  • สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 3 Deluxe Anniversaary Edition
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • อุปกรณ์เครื่องใช้
  • อ่างล้างมือ
  • ผนังกระเบื้อง
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • ท่อไอเสีย
  • เตาแก๊ส
  • กระเบื้อง ร่องยาแนว
อุปกรณ์เสริม